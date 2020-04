Trabaja ‘Wolverine’ en casa

Tijuana, BC.- En casa y a la espera de nuevas instrucciones pasa los días Ricky Álvarez con tiempo de sobra para tratar de mantenerse en la mejor forma posible para la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El primera base de Toros de Tijuana disfruta, desee el año pasado, del privilegio de jugar en su ciudad natal y mientras cumple con las instrucciones de las autoridades sanitarias, aprovecha para ejercitarse.

“Me encuentro en Tijuana, en mi casa, en mi ciudad, con mi familia; igual que todos, siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria, así que he tratado de salir solamente a lo indispensable y esperar a que todo esto termine para poder regresar a jugar”, comentó en entrevista para el programa “Toros te Escucha”.

Entre sus rutinas diarias, el líder de porcentaje de fildeo en la inicial durante la campaña 2019, trabaja en aparatos y ejercicios con ligas, todo, dentro de la comodidad de su hogar.

“He estado haciendo ejercicio aquí en mi casa, tengo varios aparatos; hago ejercicios con ligas, con balones medicinales, también tengo una malla para poder batear pelotas y he estado haciendo lo más posible que pueda hacer dentro de la casa”, agregó.

Los Toros de Tijuana suspendieron su fase de pretemporada el viernes 13 de marzo en Tempe, Arizona y, hasta el momento, no hay fecha definida para el inicio de la campaña 2020.

“Lo más difícil es que nos quitaron el beisbol, nuestro trabajo, lo que a uno le gusta hacer y eso ha sido lo más difícil, esperar a que la temporada empiece para volver a entrenar y estar otra vez en el terreno de juego”, mencionó.

Álvarez ha cumplido con nueve temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y fue apenas hasta la campaña pasada cuando pudo cumplir con su sueño de jugar en el estadio Chevron.

“El Chevron es uno de mis estadios favoritos, siempre lo ha sido, pero también me gusta mucho el de Sultanes, me gusta mucho jugar ahí en Monterrey y también me gusta mucho jugar en México contra Diablos Rojos, más que nada por la afición de ellos que se entrega mucho, así que me gusta mucho irles a jugar a esos dos estadios y esos dos equipos”, explicó.

Por lo pronto, sólo hay que esperar para el inicio de la actividad, sin embargo, la salud es lo más importante.

“Un gran saludo a esta gran afición que tenemos en Tijuana y siempre lo he dicho que es la mejor, incluso cuando yo venía a jugar en contra se sentía una energía increíble y ahora que ya soy parte de ellos es mucho mejor; no se desesperen ya que primero hay que cuidarnos todos porque entre más rápido se acabe esto que está pasando, más rápido podremos regresar a jugar”, concluyó.

Ricky Álvarez

Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California

Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1989

Posición: Primera base

Debut LMB: 2012

Temporadas LMB: 9

Porcentaje fildeo 2019: .998