Sueña Kirk que juega con Toros

Tijuana, BC.-El 12 de septiembre del 2020 Alejandro Kirk debutó en Grandes Ligas, cumpliendo uno de los sueños que se marcó mientras crecía jugando pelota en los campos de Otay.

El otro sueño que espera cumplir algún día es el de jugar con Toros de Tijuana, aunque para ese objetivo no tiene mucha prisa, por el contrario, espera que no se cumpla muy pronto, ya que ahora su meta es mantenerse por muchos años en la “Gran Carpa”.

“Es un sueño jugar en Tijuana, aquí en casa, frente a mi familia y amigos, pero esperemos que ese sueño se cumpla dentro de mucho tiempo”, comentó hoy el receptor de Azulejos de Toronto durante su visita al estadio Chevron.

Kirk recibió la oportunidad con el equipo canadiense y la aprovechó muy bien al participar en nueve juegos con nueve hits, dos de ellos dobletes, un cuadrangular, tres carreras producidas y cuatro anotadas, para un promedio de bateo de .375.

Muy emocionado, es una experiencia muy bonita, algo que no esperaba este año pero sucedió y supe aprovechar las oportunidades y ahora me siento muy contento de estar aquí en Tijuana”, comentó el tijuanense de 21 años. “No esperaba que mi debut se diera en 2020, pero se dio esa oportunidad y tuve que mostrar lo que tenía y podía hacer, pero esto es sólo el comienzo de lo que espero sea una carrera larga y necesito seguirme preparando mucho”.

Pocos esperaban su debut en 2020 debido a que el joven pelotero no había cursado los niveles “AA” y “AAA”, así que el aprendizaje para Kirk tuvo que ser “sobre la marcha” y ya con el equipo grande que dirige Charlie Montoyo.

“Fue un viernes el día que me dijeron que me iban a subir al equipo de Grandes Ligas y lo recuerdo muy bien ya que fue después de un día libre y yo estaba cachando en un Live BP (práctica de bateo en vivo) y al terminar la práctica se acercó el manejador Charlie Montoyo para felicitarme y luego me dijo que me habían activado en el equipo grande y también se unió a la felicitación Ross (Atkins) el gerente general del equipo.

En la temporada 2020 debutaron más de 200 jugadores en Grandes Ligas y los nervios se hicieron presentes en cada una de esas presentaciones, por lo que para Alejandro Kirk no fue la excepción en la noche del 12 de septiembre cuando Azulejos se midió a Mets de Nueva York en el Sahlen Field de Buffalo.

“Pasaron nervios por la cabeza y sólo me concentré en salir a jugar y divertirme que es lo que siempre trato de hacer, divertirme mucho y aunque obviamente antes del juego me sentí nervioso, todo esto quedó atrás al iniciar el juego”, agregó el tijuanense que conectó su primer hit en el día de su debut “Yo salí a jugar, obviamente hay mucha diferencia entre lo que yo había enfrentado en comparación con los pitchers y bateadores de Grandes Ligas, pero algo que me dejo el “ojo cuadrado” fue toda la información que se maneja allá arriba; es mucha información y eso fue lo que más me impresionó”.

Nueve días después de su presentación, Kirk vivió una noche mágica, cuando sumó cuatro hits, entre ellos su primer cuadrangular. El duelo fue contra Yankees de Nueva York el 21 de diciembre en un duelo como local.

“Le di sólido y le di bien, pensé que era un elevado normal pero ya que vi corriendo a Aaron Judge rumbo a la barda fue cuando empecé a pensar que se iba”, comentó quien también vio realizado el sueño de jugar en la casa de los Bombarderos del Bronx. “Fue algo impresionante jugar en ese estadio tan famoso y yo creo que Cole es uno de los mejores pitchers, pero yo salí igual que todos los días a competir, aunque también estuve un poquito ansioso por estar ahí con ese tipo de lanzadores”.

Por ahora, Kirk trabajará en Tijuana y se reportará en enero para iniciar con trabajo adelantado sus entrenamientos primaverales.

“El último día me felicitaron por el año y el debut y los planes son de reportar a mediados de enero, llegar temprano allá y en las mejores condiciones físicas”, concluyó.

“Capitán Kirk”

Desde muchos días antes de su debut, el mexicano Alejandro Kirk fue muy bien recibido por sus compañeros de equipo en Azulejos de Toronto, quienes lo cobijaron e impulsaron durante su nacimiento como pelotero de Grandes Ligas. Una muestra de ello es el apodo de “Capitán Kirk” que ya se ha hecho famoso entre los aficionados del equipo, en referencia al personaje ficticio de la serie Star Trek.

“Es un equipo muy joven y muy unido. Todo el mundo jalando la cuerda hacia el mismo lugar y me sentí muy bien. Siempre menciono que Lourdes Gurriel me abrió los brazos y se ha portado muy bien conmigo”, explicó en entrevista al programa de televisión Beisbol Sin Fronteras. “Lo de “Capitán Kirk” salió de una serie muy famosa en Estados Unidos con un actor canadiense que así se apellida y la verdad yo no conozco mucho de esa serie pero sé que de ahí viene lo del apodo”.

Para Kirk, el primer paso ya está dado, pero ahora sabe que lo más difícil está por venir en el intento de mantenerse y hacer una carrera larga jugando en el máximo nivel.

“Ya llegué a donde quería y ahora viene algo igual o más difícil que es mantenerse; lo primero que voy a trabajar es en mi físico para regresar de la mejor manera posible y también voy a trabajar mucho en unos detalles que tengo por ahí cachando y bateando, así que ha seguir trabajando ya que hay mucho que mejorar, explicó.

Encuentro de Toros

Durante los playoffs de Grandes Ligas, Azulejos de Toronto se midió a Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional y fue la oportunidad de Kirk para saludar al cubano Randy Arozarena, un viejo conocido con el que compartió parte del proceso de desarrollo en la Academia de Toros de Tijuana.

“Primero nos dimos un abrazo y yo tenía varios años que no lo veía. La última ocasión que pude verlo fue cuando firmó con Cardenales de San Luis y la verdad me dio mucho gusto verlo, es un jugadorazo y me da mucho gusto que le esté yendo muy bien y ahora es mi equipo favorito para ganar”, aseguró.

A diferencia de Arozarena, el proceso de Kirk fue completo y más extenso, ya que participó en la Academia de El Carmen, Nuevo León, donde fue el ganador de la “Triple Corona” de bateo en el torneo de prospectos, para luego pasar a Toros de Moroleón de la Liga Invernal Mexicana (LIM) que dirigió Rafael “Chivigón” Castañeda (QEPD).

“Yo empecé con Glu-Glu en la Liga Municipal de Tijuana y luego me pasé a la Liga Amateur de Tijuana y mi proceso con Toros inició en la Academia del Carmen donde viví un año muy bonito, experiencias nuevas, compañeros nuevos y la verdad que me ayuda bastante a valorar todos los sacrificios que hizo mi familia para poder estar aquí hoy y Moroleón me acuerdo mucho de esa liga muy buena, una afición muy apegada al equipo y que no dejaba de apoyar; me gustó mucho y ahí me ayudó bastante Rafael Castañeda el “Chivigón”, recordó.

Se quedará en casa

Por indicaciones de Azulejos de Toronto Alejandro Kirk mantendrá “sana distancia” con la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y no reportará con Naranjeros de Hermosillo para la temporada 2020-21.

“Desgraciadamente el permiso no se pudo dar; el equipo de Azulejos de Toronto quiere que llegue en las mejores de condiciones, así que me voy a quedar en Tijuana para seguir trabajando y llegar de la mejor forma posible a los entrenamientos de primavera”, concluyó.