Secuelas del Covid en el rendimiento de los Xolos

El nivel físico de los Xolos no volvió a ser el mismo luego del brote interno de 30 casos de Covid que afectó a jugadores, cuerpo técnico y staff.

Los días se convirtieron en incertidumbres, los entrenamientos se frenaron y el nivel de los perros aztecas decayó.

El portero Jonathan Orozco explicó que hay jugadores que ya no pueden correr las mismas distancias que antes en los partidos, esto revisado por medio de las aplicaciones que utilizan en la Liga MX.

“Los compañeros que te corrían diez, once kilómetros, ahora corren siete u ocho, claro que hubo cierta merma, cierta secuela en ese aspecto, no hemos podido encontrar ese nivel óptimo, pero no es dar excusas”, comentó el capitán.

Luego de superar el virus, los Xolos sacaron cuatro puntos, victoria ante FC Juárez, empate ante Chivas y luego perdieron tres juegos consecutivos: Santos, Necaxa y Toluca, Todos por marcador de 2-0.

En el interior del grupo saben que el torneo ha sido catastrófico por diversos aspectos. “Sería difícil elegir un momento de tantas cosas que nos han pasado, desde los temas de los compañeros que se fueron (Miller y Nahuelpán), el tema del Covid, no poder entrenar de la mejor manera, de estar días parados”, mencionó el guardameta.