Se esfuma la posibilidad de "Terrible" vs Chávez

Cada vez parece más lejana de la posibilidad de ver una pelea de exhibición entre Érik “Terrible” Morales ante Julio César Chávez.

La leyenda tijuanense recordó que cuando Chávez peleó contra Jorge “Travieso” Arce en noviembre de 2019, el “gran campeón mexicano” lo retó e hizo gestos obscenos para calentar el pleito.

“Yo no soy el que quiere subirse, él es el que anda de hablador y de hocicón”, dijo Morales y recordó que Chávez es el que no ha querido ponerle una fecha tentativa a la pelea.

“Yo no juego con mi deporte. No me voy a dejar de nadie, no soy el ‘Travieso’”, acotó Morales, quien también fue elegido como diputado federal en 2018.

Tampoco el promotor Fernando Beltrán está muy de acuerdo con este tipo de combates de exhibición. “Así como las antiguas generaciones merecen su respeto, lo mismo para las nuevas”, comentó.

Y si se trata de donar fondos para una buena causa, comentó que es capaz de donar la taquilla de un evento.