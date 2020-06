Se despide Carla Rossi de sus Xolas

Acepta y escucha, pero no dejes de creer en ti mismo, fueron las palabras de la ex directora técnica de Xolas, Carla Rossi, quien lo expresó por medio de su red social, el final de su etapa como estratega xoloitzcuintle.

“Cuando uno tiene el poder de decisión, eres responsable de cuidar las formas aunque se que a veces no las voy a encontrar, acepta, escucha, pero no dejes de creer en ti mismo”, comentó.

Rossi manifestó que siempre estará eternamente agradecida con la directiva.

“Agradezco esta etapa que me tocó vivir, la oportunidad que me brindó el Club Xoloitzcuintle de Tijuana y a cada persona que conocí que en algún momento me brindaron su apoyo de alguna manera”.

Añadió que cada una de sus pupilas tendrán un lugar único y personal.

“En especial agradezco a las jugadoras y cuerpo técnico, al equipo porque trataron de llevar a cabo mis ideas 'locas' dentro y fuera del campo y decirles que nos quedamos con un gran sabor de boca por los vínculos que formamos”.

Reiteró que siempre tuvo el apoyo de los seguidores xoloitzcuintles así como de los medios de comunicación que la acompañaron en su trayecto como directora técnica de las fronterizas.

“A los periodistas y a la afición les agradezco su amabilidad con la que me recibieron, y que en estos momentos finales siguieron de la misma manera”.

Argumentó que siempre se debe ser fiel a las convicciones que uno cree.

“Las conexiones humanas y la lealtad son prioridad sobre cualquier puesto de trabajo o sueldo, el futuro es incierto, pero se que pronto estaré de vuelta en la cancha, gracias, saludos y nos vemos pronto”, concluyó.