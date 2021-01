Rey Misterio Sr y su nostalgia por la lucha libre

La nostalgia por sus años en la Lucha Libre invade a Miguel Ángel López, hace más de 45 años, creó a su personaje Rey Misterio.

Dentro de la renovada Comisión hay un salón especialmente dedicado al pancracio, ese lugar lleva por nombre “Rey Misterio”.

A sus 63 años de edad, Miguel López, no puede caminar producto de las lesiones sufridas como luchador, lejos de perturbarlo, está en paz por su respetable trayectoria.

“La Lucha Libre me dio todo y me quitó hasta mi salud, yo a mucha gente le digo que traigo esta lesión como si fuera una medalla de guerra, me la gané en batalla”, mencionó con orgullo.

Recordó cómo jugó sus cartas para debutar un 6 de enero 1976, en una función en la que se abrió un espacio. Rey por el día de reyes y Misterio le gustó como complemento, curiosamente, en su familia no sabían que luchaba en ese entonces.

“Nunca fui producto de una revista ni de la televisión, siempre me tocó corretear la chuleta. Con mis cosas atrás de la caja de un pick-up hasta Sonora o hasta Santa Ana”, compartió.

Se dijo agradecido por el reconocimiento que le hizo la Comisión que preside Carlos Labastida, son esos momentos los que lo hacen sentirse pleno por el recorrido que tuvo en la Lucha Libre.