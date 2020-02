Reporta Isaac Rodríguez a ‘observar y aprender’

Tijuana, BC.- Con el objetivo de “observar y aprender” reportó Isaac Rodríguez al entrenamiento que Toros de Tijuana realiza en el estadio salvador Sierra Vera de la Liga de Beisbol Municipal de Tijuana, como parte de su primera etapa de pretemporada, de cara a la campaña 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Desde que empecé a seguir el beisbol siempre he escuchado el nombre de Omar Vizquel; es una leyenda del beisbol en camino al Salón de la Fama y sin duda yo como jugador de cuadro tengo que aprovechar al máximo, observar y aprender”, comentó al finalizar la práctica.

Rodríguez se presentó para iniciar su trabajo con la mira puesta en la que será su sexta temporada en la LMB y llega luego de coronarse campeón de bateo con Cañeros de Los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El diestro también ha sido el mejor bateador de la LMB, ya que en la primera temporada del 2018, encabezó el circuito veraniego con un astronómico .394, además, en 2019 se convirtió en el líder histórico de la franquicia en imparables, dobletes, carreras anotadas y juegos disputados.

El rápido ascenso del Novato del Año del 2016, le ha generado la necesidad de mejorar día con día, ya que la competencia es más dura y los lanzadores rivales son más cuidadosos a la hora de enfrentarlo.

“Este es un juego de ajustes, igual como los catchers que me conocen; es casi jugar con la mente de cada uno, pero en los cinco años que tengo aquí, he aprendido a reconocer y entender cuáles son mis fortalezas y debilidades”, explicó.

Aunque Rodríguez tenía agendado reportar a pretemporada hasta el lunes en Tempe, Arizona, decidió trabajar más temprano y terminó muy complacido con su primer entrenamiento.

“Sentí mucha energía más que nada desde el momento que entré al dugout a saludar a jugadores y staff, al manejador; fue pura energía positiva la que recibí y eso dice mucho porque fue mi primer día pero fue algo muy bueno”, mencionó.

El sonorense está consiente de que, a pesar de su rendimiento en las últimas temporadas, la titularidad nunca está asegurada y espera una competencia interna muy fuerte para hacer el roster que se presentará el 7 de abril para el juego inaugural contra Pericos de Puebla en el estadio Chevron.

“Sabemos que será una competencia interna sana; recuerdo mucho cuando llegué en el 2015 que yo quería dar lo mejor de mí, tratar de ganarme un puesto como lo hice a partir del 2016; uno nunca puede estar conforme; tenemos que llegar siempre a competir y tratar de mejorar”, explicó.

Una de las virtudes de Isaac Rodríguez es su versatilidad y sus habilidades combinadas con la rápida adaptación le dan una ventaja a la hora de que el manejador arma su cuadro titular. En la recién concluida campaña de la LMP, jugó la tercera base, la intermedia y hasta registró actuaciones en los jardines.

“En los jardines es más solitario y aburrido, pero también es relajante para el momento de batear, me había dicho mi compañero Jonathan Jones que al jugar de jardinero te relaja más para batear, yo no les creía hasta que este invierno pude comprobar que es cierto; gracias a Dios que me ha dado la habilidad de poder jugar todas las posiciones”, concluyó.

Con Isaac Rodríguez como novedad, los Toros de Tijuana cumplieron ayer con su sexto día de trabajo en el “Early Camp” que concluirá el sábado para luego viajar el domingo con destino a Tempe, Arizona, donde el lunes 2 de marzo iniciará la pretemporada.

Isaac Rodríguez Salazar

Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora

Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1991

Posición: Segunda base

Número: 74

Lanza: Derecho

Batea: Derecho

Debut LMB: 2015

Equipos LMB: Toros