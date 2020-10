Regreso triunfal de los Xolos

Luego de un brote interno de Covid y dos partidos aplazados, los Xolos ganaron 2-1 en su regreso a las actividades del Guardianes 2020.

Bryan Angulo de penal en el primer tiempo y el estreno goleador del tijuanense Gerson Romario Vázquez le dieron un triunfo vital al Club Tijuana que lo mete en la pelea por ir a repechaje con sus trece puntos.

La mayoría de los jugadores titulares pudieron estar presentes, así como el entrenador Pablo Guede luego de ser uno de los primeros casos positivos del equipo.

Entre jugadores que todavía no se pueden incorporar, decisiones técnicas o que se recuperan de lesión, no aparecieron en la convocatoria elementos como Jorge Aguilar, Jaime Gómez, Iván “Gacelo” López, Paolo Yrizar. En el cuerpo técnico no apareció el kinesiólogo Gustavo González.

El VAR se hizo notar en la primera mitad, los Xolos abrieron el marcador con una pena máxima que anotó Bryan Angulo al 16’, antes tuvo que ser revisada por los árbitros.

Bravos consiguió empatar a los 35 cuando Miguel Barbieri cometió una falta dentro del área y Dario Lezcano cobró de forma efectiva la pena máxima.

Durante todo el partido, los rojinegros buscaron hacer daño colocando balones largos en el espacio que quedaba delante de los defensores centrales, Angulo tuvo un par de acciones así.

Pero no fue hasta doce del final que Kevin Balanta envió un trazo largo a ese espacio que Gerson Vázquez aprovechó para quitarse de encima a un precipitado portero de Bravos y definir con la meta vacía para darle la victoria a los perros aztecas.