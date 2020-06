Regresa a casa Karen Miroslava

La ex xoloitzcuintle, Karen Miroslava Maprigat Madrigal que estaba en calidad de préstamo con el Club América, terminó su tiempo en Coapa.

“Tristemente me despido de América Femenil, la verdad me sorprendo del enorme cariño que tomé a la institución, a mis amigas, al cuerpo técnico, desgraciadamente llegué lesionada, me costó mucho salir de ahí, entrenaba y algo me dolía y era volver a tener terapias, fue mucho aprendizaje mucha paciencia, esfuerzo, sentimientos”, expresó en su red social.

Agregó que le hubiera gustado poder aportado más a la institución, sin embargo no pudo ser posible debido a que ocurrió lo de la pandemia del coronavirus.

“Cuando empece a tener minutos viene esta pandemia, por qué, para qué, mi préstamo termina, me hubiese gustado terminar el torneo con una ilusión de dar todo lo que puedo, les agradezco enormemente el recibimiento tan bonito y amable de la afición, sus detalles su apoyo incondicional, me llevo un pedacito de águila en mi corazón, espero algún día regresar y poder darles todo eso que no pude”.

Enfatizó que no descarta la posibilidad de un regreso a los azulcremas.

“Si algún día el destino me lleva al nido, no habrá, minuto que no pague las atenciones que tanto recibí, voy a extrañar muchísimo al club, mis amigas que tanto quiero y todo lo que en este poco tiempo pude conocer, aprender, descubrir”.

Además recalcó que fue toda una experiencia independizarse de su familia.

“Fue un gran reto salir de casa, sola cuando no estaba acostumbrada, fue muy difícil, pero al final de todo fue una experiencia de vida muy hermosa, gracias fue un orgullo portar esta playera”, concluyó.

Edad: 18 años

Juegos Jugados

4

Minutos Jugados

158

Juegos de Titular

1