Recauda 235 mil pesos maratonista Alicia Barrutia

TIJUANA.- La maratonista Alicia Barrutia quien recientemente corrió el Maratón de Sydney, Australia en apoyo a la “Fundación Déjame Ayudarte”, recaudó la cantidad de 235 mil pesos.

“Cada fundación me da una lección de vida y un aprendizaje diferente, está me dejó un mensaje muy espiritual, tiene unos valores de ayuda hacia los semejantes, me encantó esa parte, ellos dan terapias a la sanación del alma por ende son muy espirituales”, explicó, Barrutia.

