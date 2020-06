Por falta de apoyo, Joselyn Cruz se retira de la esgrima

La esgrimista tijuanense, Joselyn Nahomi Cruz Bernal de 22 años, decidió declinar en la disciplina de esgrima, por no contar con el apoyo necesario, para trascender en competencias.

“Yo me proyecté mínimo a los 30 años para pararle con dos ciclos olímpicos, pero en el 2018 falleció mi abuelita y sentí la necesidad de apoyar a mi mamá en esos momentos, estoy agradecida con el apoyo económico que nos dió el Estado, pero en cuestión de la Conade y la Federación Mexicana de Esgrima, el apoyo es limitante”.

Agregó que en muchas ocasiones le tocó pagarse sus propios viajes para asistir a competir.

“Los últimos años yo estuve poniendo mucho de mi bolsillo para ir a competencias internacionales, para lograr puntos en mi objetivo y al final de cuentas ellos son los que se cuelgan la medalla, si llegas a lograr algo”, detalló.

Añadió que también se dio cuenta que necesitaba completar sus estudios para tomar el mando de la empresa familiar.

“Tenemos una empresa familiar y también quise involucrarme más y aprender, me gustaría administrarla y poderla llevar a otra ciudad, atendemos a todo Baja California, pero quisiera tener sucursales en Ensenada o Mexicali y también llegar a tener un club o una fundación poner mi granito de arena en algo que me dio tanto”.

Indicó que a pesar de haber tomado la decisión de retirarse del deporte de alto rendimiento, lo que logró, le dejó muchas satisfacciones.

“Es una decisión que tarde que temprano tiene uno que tomar, es muy bonito el deporte te da muchas competencias logros, viajes, me dejó un buen sabor de boca, lo que me hubiera gustado lograr no solo Juegos Olímpicos, sino que mi nombre retumbara, yo quería eso, ser la mejor espadista de México, ser una motivación, pero al final del día uno tiene que sentar cabeza, trazar bien los objetivos para seguir adelante”.

Recalcó que el proceso de abandonar el deporte no fue sencillo, ya que su cuerpo estaba acostumbrado entrenamientos muy pesados.

“El dejar de entrenar, te llega a afectar emocionalmente, porque estaba acostumbrada a entrenar dos sesiones al día, mi cuerpo estaba muy activo, pero ahorita con tantas cosas solo se busca el tiempo para hacerlo para hacer ejercicio, pero obviamente ya no es lo mismo, ya no se entrena con un objetivo”.

Además indicó que le resultó complicado conectar con sus nuevas rutinas, trabajo y escuela.

“Ahora es más difícil conectar con este entorno, porque siendo deportista nunca estuve en esas experiencias, sí está complicado, pero recibo consejos de deportistas que se han salido, que todos los valores y aptitudes que se toman siendo deportista, las debo aplicar en la vida diaria, porque al final de cuentas es lo que me dejó el esgrima, fortalecer esos valores”.

Reiteró que espera su historia pueda servir de inspiración no solo para alguien que practique deportes sino para la vida diaria.

“Si le dedicas tiempo que es lo más valioso que se tiene, porque es algo que no se regresa, si en realidad quieres ver resultados, los sacrificios deben ser más grandes que los sueños para poder llegar a ellos”, concluyó.

Bronce Panamericano 2016 en Cancún por equipos (Mildreth Pérez, Liliana y Frania Tejeda)

Bronce Panamericano en Cuba 2017 por equipos (Guadalupe Cruz, Mildreth Pérez, Frania Tejeda)

Bronce por equipos (Alejandra Terán, María Ramírez) en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia 2018.

Estudia Administración y Desarrollo Empresarial”, en la Universidad Xochicalco en quinto cuatrimestre

22 años

Arma Espada

Posición 302 en la Federación Internacional de Esgrima