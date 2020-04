Pirez y su ilusión poco factible por el “Tri”

¿Leandro González Pirez a la selección mexicana? Ese es uno de los rumores más extravagantes en las últimas horas en el entorno del defensor Xoloitzcuintle.

En realidad el caso es poco factible. Primero: Jugó el Mundial Sub 17 en 2009 y el Sub 20 en 2011 con Argentina. Segundo: No vive en México, firmó con Xolos apenas iniciando el año y se fue a vivir a San Diego, California. Tendría que vivir por lo mínimo cinco años en el territorio ajeno a su nacionalidad que buscaría representar.

En la última actualización de los Estatutos de la FIFA (junio 2019) en el apartado de Criterios para Convocatoria a la Selección. Se especifica que los jugadores solo podrán ejercer el derecho de cambiar de federación únicamente “si no han disputado – ya sea de manera parcial o total – ningún partido de selecciones de una competición oficial representando su federación actual.

Hasta donde se conoce, en el árbol genealógico del jugador de 28 años no hay raíces mexicanas. Por lo que tendría que cambiar su residencia a México y hasta cinco años después de que lo haga, hacer la solicitud a la FIFA.

Otro caso extremo sería perder la nacionalidad argentina contra su voluntad y solo así, hacer un pedido al organismo que rige el futbol mundial. Hay casos delicados en que la FIFA ha negado las solicitudes.

ASÍ NACIÓ EL RUMOR

En la señal de Argentina del canal TNT le preguntaron directamente al central que acaba de arribar a la frontera para este 2020. “Es normal que suenes para la selección mexicana, en un momento has sonado.. ¿Lo agarrarías?, ¿lo harías?” le dijeron a Pirez por medio de una videollamada

https://twitter.com/ hashtag/TNTSportsEnCasa?src= hash&ref_src=twsrc%5Etfw "> #TNTSportsEnCasa | González Pirez



"Si se dan los papeles y veo que no tengo ninguna chance en Argentina, lo pensaría de jugar en la Selección de México"

"Hubo un interés de Boca pero mi club no me tenía en venta" https://t.co/II5l7U0Qm4" >pic.twitter.com/II5l7U0Qm4 a> — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) https://twitter.com/ TNTSportsLA/status/ 1246220360044986373?ref_src= twsrc%5Etfw ">April 3, 2020

" charset="utf-8">

“Si se dan los papeles, si no tengo ninguna chance de la selección de mi país (Argentina) y acá me aceptan de la mejor manera, claramente que lo pensaría. No me ha llegado ninguna propuesta de nada para decir que lo pongo arriba de la mesa”, respondió el jugador desde su casa.

Lo cierto es que, al menos, el buscador de Google, no registra información sobre su posibilidad con el “Tri” hasta antes de la mención. Sonó poco o nada.

La relación más cercana que tiene el central de perfil derecho pero que juega recargado al sector izquierdo, es el haber sido dirigido por el actual técnico de la selección mexicana Gerardo “Tata” Martino en el Altanta United de la MLS.

González Pirez ha jugado 10 partidos de Liga MX y ha estado en cuatro compromisos de la fase de eliminación que han sorteado los rojinegros para alcanzar su primera final de Copa MX.