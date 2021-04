Participa alumna de Academia Zonkeys en programa ‘TFB Showcase Camp’

TIJUANA, BC.- Gracias al talento que ha venido desarrollando, la alumna de la Academia Infantil y Juvenil Zonkeys de nombre Adania Sánchez, recibió la invitación y participó en la segunda edición del programa “Tu futuro basketball showcase camp” efectuado en Saltillo, Coahuila la semana pasada.

En este evento, los jóvenes muestran su talento y son vistos por reclutadores que les pueden ofrecer becas en diferentes instituciones.

Durante el evento, Adania Sánchez mostró lo aprendido en la Academia Zonkeys, donde se encuentra desarrollando su talento. Ella tiene 15 años de edad y una estatura de 1.79 metros.

“En la Academia me enseñan muchas jugadas, botes, también a jugar en equipo, a tirar. La verdad me divierto mucho y es increíble. Me han enseñado mucho, movimientos nuevos, técnicas y muchas cosas nuevas”, consideró Sánchez en entrevista luego de uno de sus entrenamientos en las canchas de la Unidad Deportiva José Santos Meza.

A diferencia de la mayoría de las jugadoras de baloncesto, Adania Sánchez tiene solamente 3 años practicando básquetbol, pero gracias a su esfuerzo y calidad, ya logró ser parte de la Selección de Baja California y hasta jugó la final de la Junior NBA México en su edición 2019.

“El deporte lo conocí por mi padre, que fue parte de la Selección Mexicana y entrenador, al principio no me llamó la atención, pero siempre lo veía a él jugar baloncesto. Yo estaba enfocada en la natación, pero fue en unas vacaciones que no nadé por una semana, sólo jugué baloncesto y me di cuenta que me gustaba más el básquetbol”, recordó con una sonrisa la alumna de la Academia.

“El arranque en el básquetbol fue complicado para mi ya que era completamente nueva; venía de la natación donde estuve cerca de 10 años, así que me di cuenta que tenía que trabajar más duro porque todas las niñas ya estaban jugando desde los 5 años”, agregó.

Gracias a su evolución en el baloncesto, tiene sus metas claras, las cuales son: “jugar baloncesto a nivel Universidad ya sea en México o en Estados Unidos y, ¿por qué no?, lograr jugar en la WNBA (Women's National Basketball Association)”.