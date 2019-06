Padres reconce a “Huevo” Romo

Los Padres de San Diego continúan con los festejos de su 50 aniversario y no se olvidaron del primer mexicano en su historia: Vicente “Huevo” Romo.

El serpentinero originario de Santa Rosalía, Baja California Sur, fue invitado, junto a otros históricos peloteros, a la ceremonia previa del juego entre Padres y Cardenales de San Luis en Petco Park.

El diestro jugó para los carmelitas las temporadas de 1973 y 1974 donde desempeñó un rol mayormente como relevista, tuvo cifras de 7-8 con 4.08 de efectividad y 16 salvamentos.

“Yo la mera verdad no lo sabía, una vez venía en el carro, escuchando un juego de los Padres de San Diego y ahí fue donde me enteré que era el primer mexicano. Me dio una gran alegría”, comentó Romo minutos después del homenaje.

Romo acompañó a jugadores como Trevor Hoffman, Randy Jones, Greg Vaughn, Carlos Hernández, entre otros. “Nunca pensé yo encontrarme con ellos, con algunos coincidí en contra y con otros jugué”, dijo.

A sus 76 años, Romo se desempeña como coach de bullpen en los Toros de Tijuana, externo sus agradecimientos a la familia Uribe por darle trabajo y cerró con que “hay Vicente para rato”.

FRASE DE VICENTE “HUEVO” ROMO

“Me siento muy halagado, muy satisfecho con mi familia, con Dios y con todo”

Celebra @LosPadres a peloteros claves en su historia.Fue Vicente “Huevo” Romo, primer pelotero mexicano en jugar para los frailes VIDEO: Heriberto Muñoz pic.twitter.com/5o4yUVd9HU — FRONTERA (@fronterainfo) 30 de junio de 2019

LISTA DE HOMENAJEADOS POR PADRES EN 50 ANIVERSARIO

Chris Gomez

Trevor Hoffman

Mark Grant

Greg Vaughn

Carlos Hernández

Steve Finley

Steve Garbey

Kurt Bevacqua

Gary Tempelton

Vicente Romo

Randy Jones

Mark Sweeney

Heath Bell

Broderick Perkins

Fred Kendall