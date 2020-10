Otra gris actuación de Xolos lejos de la frontera

Ni con Eduardo “Chacho” Coudet, Diego Cocca, Óscar Pareja, Gustavo Qinteros o Pablo Guede, los Xolos pueden cumplir de visitante, esta vez perdieron 2-0 ante Santos en duelo pendiente de la Fecha 12.

Xolos va para un año sin ganar lejos de la frontera y de no pisar el acelerador en el cierre del Guardianes 2020, cumplirán dos torneos sin avanzar a la liguilla.

La victoria más reciente de los rojinegros de visitante data desde el 30 de octubre de 2019 cuando se impusieron 0-1 a Chivas. Ahora, su cierre de torneo resulta un reto mayúsculo con tres partidos de visita y uno en casa.

De momento, están en el lugar 13, a uno de la zona de repechaje. El criterio que los tiene fuera es la diferencia negativa de nueve goles.

Julio Furch y Walter Gael Sandoval firmaron un doblete de acciones ofensivas en el primer tiempo acompañado de un doblete de deficiencias defensivas de Jordan Silva que comenzó a definir el rumbo del partido.

Al 22, Santos comenzó a pasear el balón afuera del área rojinegra, Sandoval le filtró el balón por el costado izquierdo a David Andrade, este mandó un centro a segundo poste que Silva no pudo cortar y dejó la pelota con facilidad para un recentro de Julio Furch que remató Sandoval sin dejarla caer.

El 2-0 se gestó desde un saque de banda donde Furch protegió la redonda con el cuerpo para dejar sin posibilidades a Silva, el tanque argentino avanzó unos metros, se quitó con un recorte a Christian Rivera y disparó a puerta y antes de que el balón tocara la red fue tocado por Vladimir Loroña.

No solo fueron los fallos defensivos, de la media cancha para adelante, no generaron ni un solo disparo a gol en todo el primer tiempo. La dupla de Luis Leal e Iván “Gacelo” López, simplemente no se encontró.

Pablo Guede hizo cambios de jugadores y hasta tres formaciones diferentes utilizó pero el equipo no varió mucho en su rendimiento dentro de la cancha, incluso, su primer tiro a puerta se creó hasta el minuto 67 gracias a un suave remate de cabeza de Bryan Angulo que terminó en las manos de Carlos Acevedo.

Angulo se quedó a centímetros de anotar para los rojinegros cuando no pudo empujar una pelota con la cabeza en una jugada a táctica fija que primero peinó Silva.