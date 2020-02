Oscar Robles combinará experiencia y juventud con Industriales de Otay

Óscar Robles Arenas, el nuevo manager de Industriales de Otay, de la Liga Norte de México, comentó a FRONTERA que integrará jugadores de talento local y de experiencia con el objetivo de tener un roster competitivo para ganar el campeonato.

El ex ligamayorista llega con la experiencia de haber dirigido a Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Fue apenas el 13 de febrero que la directiva de Otay dio a conocer que Robles sería su brazo derecho en el conjunto beisbolero, el contrato será de una temporada y el acercamiento se dio por David González.

“Fue de ambas partes de hecho yo tuve antes una plática con David González, (director del INDE), antes de que se hiciera el nombramiento del equipo aquí en Tijuana de la Liga Norte y nos pareció una buena idea para que yo tomara las riendas del equipo”.

Agregó que será un reto ya que los resultados deberán ser inmediatos.

“Sabemos que no va a ser fácil, tenemos que empezar de cero, pero vamos a poder tener el material para formar no nada más un equipo competitivo, sino tratar de pelear por un campeonato”.

Mencionó que en el mes de marzo se llevarán a cabo unos tryouts en búsqueda del talento local.

“Hay mucho jugador que merece una oportunidad en ese nivel, para mi y para el equipo es tratar de hacer unos tryouts a principios de marzo para los jugadores locales y de allí partir para tratar de empezar a formar un roster competitivo”.

Indicó que espera que los jugadores que llegue a seleccionar puedan hacer una trayectoria en la Liga Mexicana de Béisbol y en Ligas Mayores.

“Siento que es momento para que los jugadores locales puedan aspirar a darse a conocer en la Liga Norte, estoy 100%, no nada más en la Liga Mexicana de Béisbol, sino en Estados Unidos, también”.

Añadió que tras su salida sorpresiva con Toros de Tijuana, solo queda el recuerdo, sin embargo, recalcó que le hubiera gustado que la situación se hubiera dado distinta.

“La herida ya sanó, creo que en su momento, sí dolió, nunca supe en realidad cuál fue el motivo, he estado muy conciente de que en Toros de Tijuana, si no llegaba mínimo a una final podía haber consecuencias, lo que si queda es ese amargo sabor de boca, nunca se me habló de frente”.

A pesar de lo ocurrido Óscar le ha dado vuelta a la página y agradeció que se le diera la oportunidad.

“Yo sigo queriendo a la ciudad al equipo, estuve con el por cinco años, también hay que se agradecido, mis respetos a toda la familia Uribe”, concluyó.

Robles tiene experiencia como manager con Toros en la LMB, así como con Tomateros, Algodoneros y Yaquis en la Liga Mexicana del Pacífico.