Melany no pierde el coraje

Un accidente cambió la vida de Melany pero no su coraje para luchar por sus sueños y metas.

Integrante de los Jaguares, de la Baja Flag Estatal, Melany Salazar perdió cuatro dedos de su mano derecha en un accidente vehicular, pero no se limita, esta experiencia la ha hecho más fuerte.

Sus comienzos en el futbol de banderas fueron hace un par de años en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, donde la curiosidad de aprender nuevas cosas la impulsó a unirse al equipo felino.

“Empecé en la prepa en segundo semestre, porque quería probar algo nuevo y nunca lo había jugado, entré como novata, como receptora”.

Sin embargo, un paseo familiar en junio pasado le cambió sus expectativas... pero solo por un momento.

“Estábamos iniciando las vacaciones en Tecate en un viaje familiar, estábamos paseando en un carrito tipo racer y se volcó el carro, me aplastó la mano y me tuvieron que amputar los cuatro dedos”, dijo la receptora.

El accidente la deprimió, pero fueron su familia y su equipo la que la hicieron salir adelante.

“Es un proceso que se lleva, pero solo con ayuda de terapias, sí pasé por ese proceso y todavía lo sigo superando, tuve pensamientos negativos de no volver a jugar o que nunca iba a poder hacer nada, que era un fracaso, ya no los tengo tanto”, declaró la estudiante de 17 años.

Después de las terapias físicas y sicológicas, los pensamientos negativos salieron de su mente para enfocarse en salir adelante.

“La vida continúa, lo que se perdió no era, yo sigo completa y no importaba, yo puedo con esto y más, descubrí nuevas fortalezas como mi seguridad y la fuerza de hacer las cosas si te lo propones”.

Paulatinamente se ha integrado a la pretemporada de los Jaguares, donde la competencia inicia el 19 de octubre.

“Mis tejidos todavía no están fortalecidos aunque ya cicatrizó todo pero por adentro está sensible, mi mano está sensible pero sí lo he intentado, cachar, y puedo de alguna otra manera”.

Se adapta

Ahora renovada y decidida a seguir adelante, Melany comienza su vida adaptándose y encontrando la forma de no limitarse.

“Sí me cambió la vida, me siento más motivada, porque antes me ponía muchos límites y barreras en mi capacidad, nada es imposible, todo se puede lograr”.

Pero para lograrlo requiere ayuda económica para comprarse dos prótesis, una biónica y otra estética, por lo que su mamá Claudia Martínez está buscando los recursos para auxiliarla.

“Son dos prótesis, una biónica que tiene movimiento y están conectadas con un sensor de lo que piensa, puede escribir y hacer todo pero no se puede mojar, cuesta en 50 mil dólares y la estética entre 5 y 6 mil dólares, esta sí se puede mojar, es mucho dolor, tristeza ver que mi hija tiene una discapacidad, pasamos por momentos difíciles, días buenos y malos, no es fácil de asimilar y poder vivir con esto”, explicó su mamá.