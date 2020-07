Luis Alvarez "El Abuelo" no desestima a pesar de la pandemia

El arquero Luis Álvarez, más conocido como el “Abuelo”, externó que tuvo etapas en las que pensó en abandonar su disciplina, ahora en medio de la pandemia del Covid-19, manifestó que recapacitó, por lo que entrena arduamente con el objetivo de regresar más fortalecido, rumbo a Juegos Olímpicos de Tokio.

“Se viven momentos complicados y difíciles, pero al final de cuentas hay que tratar de ver las cosas positivas, yo estaba entrenando en el CNAR, en la Ciudad de México, llevaba allá desde septiembre, bajo la tutela del entrenador Alejandro Veléz, me estaba preparando para ir a Monterrey al Campeonato Panamericano, iba a ser del 23 al 29 de marzo, tanto el equipo de hombres como de mujeres, el 15 del marzo nos notificaron que se cancelaba el evento”, detalló.

El certamen Panamericano iba a otorgar las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sin embargo, a pesar de la decepción el arquero no desesperó e implementó un entrenamiento en casa para seguir fortaleciéndose.

“Trato de seguir entrenando de lunes a viernes, estoy en constante comunicación con el entrenador, con video llamadas, se que no es lo mismo, pero nos tenemos que adaptar a la situación, también estoy en comunicación con mi doctor, con el fisiatra, se que es difícil, pero no queda otra que reforzar”.

Recalcó que hasta el momento la Federación Mexicana Tiro con Arco, no tiene programado ningún evento.

“Hasta la fecha no hay, todas las competencias van ligadas a la Federación Internacional de Tiro con Arco, entonces realmente no hay noticias acerca de eso, ha habido eventos en línea que hacen por zoom, pero no es oficial, lo que sí nos externaron es que nos iban avisar con dos meses de anticipación, para un evento oficial, hay que esperar esa notificación”.

A sus 29 años el cachanilla, externó que el haber estado en los pasados Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, le cambió la vida.

“Londres es la máxima experiencia, aunque un poco agridulce, ya que quedamos en cuarto lugar, pero a final de cuentas me cambió y entro a este camino de adaptación entrenar, experimentar, equivocarme, prueba y error para estar en el tiro con arco, ha sido un camino de mucho aprendizaje y buenos momentos y recuerdos”, concluyó.