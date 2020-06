José Ignacio Marmolejo: Xolos Un Sueño Cumplido

El bajacaliforniano, José Ignacio Marmolejo Aranda, siempre supo que el fútbol sería su camino, a la edad 27 años cumplió su sueño de pertenecer a las filas de un equipo profesional como Xolos.

El ensenadense se desempeña como entrenador en el departamento de Fuerza y Prevención de Lesiones en el Club Tijuana, en el primer equipo como auxiliar de Sergio González y como entrenador de prevención y lesiones de la Sub15.

Mi trabajo es optimizar el rendimiento de fuerza del jugador y por ende modificar los factores de riesgo que puedan tener para prevenir lesiones, en Xolos tengo un año y cuatro ya de experiencia”.

Foto: Cortesía

Aunque nació en Ensenada, vivió un tiempo en Mexicali, donde jugó en Ligas amateur.

“De pequeño jugaba de medio, pero me gusta estar más de central, jugaba en el Colegio Instituto Patria que jugaba en la Liga Urbana, me fascinan los deportes en conjunto, supe que de grande me quería dedicar a esto”.

Sin embargo, a pesar de sus deseos y de destacar en el fútbol como jugador se dio cuenta que no era lo que él pensaba, por lo que optó por forjarse y estudiar para pertenecer al gremio del balompié.

“Cuando me di cuenta que mis cualidades deportivas no eran las suficientes, supe que mínimo tenía que hacer algo para estar cerca de ello, decidí estudiar la carrera de Actividad Física y Deportes en UABC, Campus Mexicali”.

No solo se dedicó a forjar una carrera sino que siempre está en continua capacitación, proceso que le abrió las puertas en Xolos.

“Creo es la vía correcta y de dar un mejor servicio, yo abrí mi centro de ejercicio y nutrición en Mexicali, empecé a trabajar con boxeadores profesionales y nos va muy bien, luego se me dio la oportunidad de presentar mi currículum en Xolos y allí me dan la oportunidad de entrar”.

Una vez establecido en el club fronterizo su meta es aportar sus conocimientos.

“Me gustaría tener poco a poco, poder ayudar más al club, generando propuestas, estoy encantado con el club es de primer nivel, con excelentes instalaciones un grupo de trabajo de primera calidad, muy comprometidos, me hacen sentirme parte de ellos, jugadores extraordinarios, eso me ha facilitado adaptarme”.

Entre su mejores recuerdos dentro del institución rojinegra, recalcó es el ambiente la porra y la entrega de la afición.

“Tengo un partido que me marca mucho que es el de la temporada pasada en contra de Cruz Azul, el “Cubo” Erik Torres metió un gol en el último minuto y para mí fue de los más emocionantes estaba en el vestidor y sentí cómo se vivía un partido”.

El éxito comienza a dársele a José quien fue invitado a dar pláticas el pasado 11 de junio con el tema “Aplicación de Modelos de Entrenamiento de Fuerza en el Fútbol”.

“La plática forma parte de un grupo de maestros de la UABC, dar cursos de formación continua en él área de deporte y nutrición, con varias temáticas”.

Destacó que si bien se siente halagado no es la primera vez que es invitado a este tipo de eventos.

“La experiencia de la charla, me siento muy bien ya que he tenido la experiencia en otras donde podemos externar lo que sabemos para que los apliquen cada día y para mejorar su rendimiento en el deporte”, concluyó.