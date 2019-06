Isaac Rodríguez, líder histórico de hits en Toros

Cuando la voz del popular “Caifán” en el Estadio Chevron presentó uno por uno a los peloteros de Toros de Tijuana para la Temporada 2019, Isaac Rodríguez recibió trato de ídolo y no es casualidad, ha respondido desde el primer día con la organización.

Es nada más y nada menos que el líder histórico de hits conectados con los astados. Le tomó poco menos de cuatro años conseguirlo. La cuenta va en 385.

“Toros es la organización que me ha abierto las puertas a hacer mi carrera profesional, estoy agradecido con eso”, dijo el versátil pelotero.

El nacido en Hermosillo, Sonora, estuvo en la Liga Norte de México con los Toritos de Tecate y con Toros de Moroleón en Guanajuato, en la ahora extinta Liga Invernal Mexicana.

El primer imparable lo pegó en su primer turno en Liga Mexicana de Beisbol el 30 de junio de 2015, lo hizo ante Tigres de Quintana Roo en los envíos del ex ligamayorista Francisco “Chito” Rodríguez.

Mientras que el 371, con el que superó al norteamericano Dustin Martin, lo conectó el pasado 30 de mayo contra Yoanner Negrín de Leones de Yucatán en el Estadio Chevron.

“San Dustin” como se le llegó a llamar en Tijuana, estuvo al pendiente de Isaac en los días en los que le superó la marca. “Recuerdo que una noche no di el hit y al siguiente día me manda mensaje y me dice ‘no te pongas nervioso’, en un tono de broma”, recordó.

“Uno como bateador se tiene que ajustar a como te van pitcheando serie por serie y año por año”, comentó. Y así lo ha hecho, Isaac es un bateador de mucho contacto que reparte líneas por todo el terreno.

Cada campaña muestra una mejoría, en lo individual se ha ganado el premio a Novato del Año (2016, en los dos circuitos) y el ser el Campeón de Bateo en el primer certamen de 2018, al promediar .394.

Y no solo es lo que hace cada que se para en el plato, es también lo que hace a la defensiva, puede jugar segunda (.992 de porcentaje de fildeo en 186 juegos), parador en corto (.978 en 117) y tercera base (.923 en 20 juegos). Es un guante fino.

“Tengo que entender mi rol que es llegar a base, anotar carreras, no solo es batear”, resumió.

ATENTO A LOS DETALLES

De niño, en su natal Hermosillo, Isaac observaba atento a Carlos “Chispa” Gastélum, cuando se mudó a Estados Unidos, cada que podía, estudiaba a Derek Jeter y a Hanley Ramírez, pero ya de pelotero profesional, aprendió de Óscar Robles.

“Lo único diferente es que es bateador zurdo”, aclaró. Pero Rodríguez estuvo al pendiente de los pequeños detalles de Robles al batear, pudo compartir con el tijuanense como pelotero activo y ahora lo tiene como manejador.

“Somos bateadores de mucho contacto, de mucho hit, de mucha línea, siempre me ayudaba a visualizar la zona, me hacía observaciones de los detalles durante el juego, también el verlo jugar, también muchas veces se aprende más así, que escuchando”, comentó Isaac sobre Robles, quien pegó mil 585 hits en la pelota de verano.

“Son muchos detallitos chiquitos, uno como novato que era en ese entonces, tenía que observarlo”, contó.

Isaac es consciente que el día a día es lo que lo dará fuerza en el futuro. Hace trabajo de gimnasio y cuida su alimentación. “Todo eso cuenta, no solo hacerlo por un mes, al final de la temporada, eso es lo que te responde”, concluyó.

EN CORTO

Nombre: Isaac Rodríguez

Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1991 (28 años)

Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora.

Batea/Lanza: Derecho/Derecho

Posición: Jugador de cuadro.

LOGROS INDIVIDUALES

*Novato del Año en 2016 tanto en LMB como en LMP para convertirse en el primer jugador desde Erubiel Durazo en 1997 en conseguirlo.

* Campeón de Bateo en el primer torneo de la LMB en 2018, bateó para .394. Pegó 89 hits en 55 juegos.

Cifras de por vida en LMB

Juegos:

327

Turnos al bat:

1,209

Hits:

385

Dobles:

59

Triples:

7

Jonrones:

17

Porcentaje: .

3.18

Carreras impulsadas:

141

Carreras anotadas:

222

Bases por bolas:

118