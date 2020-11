Guede: “No voy a dimitir pero esto es futbol”

Pablo Guede no piensa en irse de Xolos pero entiende que en algún momento deberá replantearse objetivos, por lo pronto, está en la víspera de su final de Copa más importante.

Guede es de aura copera, ganó la Supercopa 2015 con San Lorenzo, la Copa 2016 con Colo-Colo y la Supercopa 2017 y 2018 con el mismo club chileno.

Pero esta final de Copa MX con Xolos sabe distinto por todo lo vivido: bajas de jugadores por pleitos, un brote interno de Covid, pasó irregular en Liga MX y demás.

“Este puede ser el título más importante por todo lo mal que la pasamaos”, resumió el entrenador.

FRONTERA Obtuvo información sobre que el estratega le dijo a los jugadores en el medio tiempo ante Toluca que pensaba en irse del equipo. Pero a voz de Guede, la situación ha cambiado.

“Creo que por el esfuerzo tanto físico, como psicológico que hizo el club, los jugadores y todos los empleados del club, va a tener una cosa emotiva tremenda y es ganar un título con un montón de adversidades”.

“Yo no me planteo dimitir, no me planteo en ningún momento dimitir, pero también soy muy consciente que es futbol ¿no? Puede pasar, pero no pienso en eso 24 horas antes de una final, pero no merece la pena, estamos hablando de supuestos y se pueden dar miles”, comentó.