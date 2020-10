Guede : "Es la misma película"

Más de lo mismo. Los Xolos volvieron a caer de visita y el entrenador Pablo Guede mencionó que vio pasar de nuevo la misma película, no supieron reponerse.

“Dos errores puntuales en dos goles de ellos y nosotros no somos capaces de meter, creo que ahí se resume todo”, comentó en videoconferencia post partido.

Guede comentó que el partido no quedó por el análisis, ni se le dará más balance para preparar la final de la Copa MX a lo que ha pasado en liga, en lugar del último duelo contra Monterrey.

“Nosotros analizamos todos los partidos por igual, da lo mismo si es de Copa o de Liga, nosotros tenemos en nuestra mano poder clasificar o no, se vea como se vea, pero creo que llegando a los 20 puntos (puede clasificar) pero es hablar de supuestos y no sirve de nada”, agregó.

El mal de Xolos de visita no solo es de este proceso, es algo que ha vivido el club en la mayoría de sus etapas. Guede prefiere no mencionar nada sobre otros entrenadores que tuvieron paso por el club y se concentra en lo que puede hacer.

“Yo te puedo hablar de los partidos míos, de los anteriores no te puedo hablar, hemos tenido un partido bueno, malos, regulares, en algunos no hemos tenido la suerte de poder ganar cuando lo merecíamos, en otros hemos merecido perder”, aceptó el estratega que no ha logrado sumar de a tres de visitante.