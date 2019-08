Gibrán Santillán seleccionado mexicano para competir por la Copa Mundial de los Sin Techo

El tijuanense Gibrán Santillán Padilla, único seleccionado del equipo mexicano en la Copa Mundial de los Sin Techo, (The Homeless World Cup) que se celebró en Cardiff, Reino Unido 2019, fueron los campeones del máximo evento.

La escuadra varonil logró el bicampeonato al ganarle a Chile 5 a 1 en la edición número 17.

Mientras que el equipo femenil, también defendió el título ganando por séptima ocasión y conservándose invictas durante todos los juegos.

Ambas escuadras estuvieron en el Grupo A, al certamen futbolístico asistieron equipos de 50 países del mundo.

Antes de partir el bajacaliforniano indicó en red social que esperaba coronarse como el campeón.

“Espero que de esta experiencia me haga abrir los ojos y me haga ser una buena persona dentro y fuera de la cancha y primeramente Dios, regresar campeón del mundo, se lo dedico a todas las personas que me apoyaron y creyeron en mí, en especial a mis padres, hermanos y amigos”, dijo.

Equipo Femenil con Títulos en Copa Mundial de los Sin Techo.

2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Equipo Varonil con Títulos en Copa Mundial de los Sin Techo.

2015, 2016, 2018, 2019.

Resultados Femenil

Ganador Perdedor

Chile 3-2 México

México 11-1 SFU

México 11-0 Irlanda

México 8-2 Inglaterra

México 14-0 Gales

México 12-0 Austria

México 10-1 Noruega

México 11-1 Inglaterra

México 11-0 India

México 5-4 Perú

México 12-1 Austria

México 4-2 Chile

México 6-0 Perú

Resultados Varonil

Ganador Perdedor

México 10-2 Switzerland (Suiza)

México 6-2 Gales

México 5-0 Cambodia

México 13-2 Australia

México 8-1 Dinamarca

México 6-2 Irlanda

México 4-1 Bulgaria

México 7-6 Hungría

México 5-1 Costa Rica

México 4-4 Chile

México 2-0 Bosnia

México 5(1)-5 Portugal

México 5-1 Chile