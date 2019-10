Fin de una época del deporte en Baja California

TIJUANA.- A dos días de dejar el cargo en el que estuvo cerca de 19 años, la dirección del INDE, Saúl Castro Verdugo habla en retrospectiva sobre su trabajo que incluyó el crecimiento de Baja California en la Olimpiada Nacional, la construcción del Centro de Alto Rendimiento y la realización de eventos internacionales.



Uno de los mayores aciertos durante su gestión fue en la Olimpiada Nacional, al conseguir estar dentro del top tres nacional, y admite que nunca fue un objetivo primordial estar en el primer lugar sino tener a atletas en eventos internacionales.



“Cuando yo llego al INDE, estábamos en el lugar 12 de la Olimpiada Nacional, pero de allí establecemos cómo vamos a avanzar al 11, al 10, luego dimos el brinco al 7, nosotros nos planteamos en seis años ser el tercer lugar del País y lo logramos en el 2006, al quinto año de la administración, luego nos planteamos ser el segundo y en otros seis años debemos de estar en primero, en segundo hemos estado en dos ocasiones, en el transcurso de 14 años fuimos 12 años tercer lugar y 2 años segundo lugar”, dijo Castro Verdugo desde sus oficinas en el CAR.



“Lo que faltó fue haber incursionado en todas las disciplinas, no nos planteamos tener el mayor número de medallas solo por obtenerlas, sino la representación internacional, me decidí irme por ese lado, pero el primer lugar no era el único objetivo”, agregó.



También habló del nuevo formato, ahora llamado Juegos Nacionales Conade.

“No veo que la Olimpiada desaparezca, solo veo que cambia el nombre porque el proyecto es el mismo, lo único es que ahora es Campeonato Nacional Conade 20/20, 46-47 deportes donde ya no van a ser puntos sino van a ser solamente medallas, me parece bien en el sentido de que van a premiar la calidad.



“El formato de cómo hacerlo no tengo opinión, lo único que sugerimos a la Conade, uno, que se priorizaran los deportes, de acuerdo a lo que el país requiere; dos, que fuera muy clara la inversión en esa participación que pone el Gobierno federal y que ponen los gobiernos estatales y que fuese un evento de gobierno, cada Estado que le dé su giro que lo establezca, que la convocatoria se emita a tiempo en septiembre o en octubre, dicen que va a salir en octubre pero faltan días”.



Pero a pesar de tener a deportistas exitosos internacionalmente lo que no logró Saúl es tener un medallista olímpico, por lo que el anhelo de haberlo visto en su mandato siempre quedará perpetuo.



“Eso te da la calificación de ser un programa exitoso, lo único que nos faltó para ello es conseguir un medallista olímpico desarrollado aquí, sí nos faltó, pero el proyecto se plantea en el 2004, con la puesta en funcionamiento en el Centro, México-Baja California 20/20, eso quería decir del 2004 al 2020 son cuatro ciclos olímpicos, debería de dar un medallista olímpico, entonces el 2020 allí viene”.



Entre los que cree pudieran llegar lograrlo son los gimnastas Alexa Moreno y Daniel Corral, la taekwondoín Daniela Souza, Alexis López de remo, la esgrimista Natalia Botello, Aremi Fuentes en halterofilia y Luis “El Abuelo” Álvarez en tiro con arco.

Con Corral se quedó cerca en Londres 2012 después que el ensenadense obtuviera el quinto lugar en la prueba de barras paralelas.

“Tenemos un cúmulo de atletas que tiene la calidad para estar allí, no descarto a ninguno y van muy bien”.



Parte del éxito deportivo se debe además de los programas de talento y el fogueo fue la construcción del CAR, que se convirtió en un referente a nivel nacional.



“En 2002, trabajando en el proyecto, llegamos al Dr. Mungaray, en ese momento rector de la UABC, necesitábamos un espacio aproximadamente de unas 30 hectáreas, y él nos ofreció 18.5 hectáreas”, detalló.



La construcción sería en tres etapas del 2003 al 2006, sin embargo, algo que no se tenía contemplado era el Complejo Acuático, que fue la aportación por el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.



“Cuando entra Calderón y que viene aquí a Tijuana, le brinda el apoyo al Gobernador con 60 millones de pesos para el Complejo Acuático, que no estaba contemplado en la primera etapa, las cantidades fueron variando, la inversión final fue de 320 millones de pesos”.



Sobre la transición con su sucesor, David González, el próximo viernes 1 de noviembre, detalló que ha sido en buenos términos y en la mayor cordialidad.



“Ha sido muy buena, ejemplar porque iniciamos hace unas diez semanas, de nuestra cuenta es darle a conocer los programas que conozcan las acciones y objetivos de cada programa, cómo se evalúa, auguro que van a hacer un buen trabajo, trae un equipo que han trabajado aquí y se han metido a su tarea”.



A pesar de que Saúl se retira del INDE, seguirá en el deporte formando a nuevas generaciones en otros rubros.



“Me voy a dedicar a la asesoría de proyectos, a la capacitación a la formación de nuevas generaciones y especialistas, tengo una experiencia amplia en el área, tengo un proyecto familiar de hace 15 años que es una institución educativa ya iniciamos en el nivel universitario y voy a formar a las siguientes generaciones, voy a implementar diplomados”, concluyó.