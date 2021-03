Estoy feliz por mi crecimiento en el juego: Naidelyne Martínez, Academia Zonkeys

TIJUANA, BC.- En la Academia Zonkeys, las mujeres forman parte importante del sistema de enseñanza, ya que se les entrena de igual forma que a los hombres, con el objetivo que aprendan de forma óptima, la disciplina y fundamentos del basquetbol.

Uno de estos ejemplos de mujeres que han aprovechado la oportunidad de pertenecer a la Academia, es la joven de 18 años, Naidelyne Martínez Godínez, quien ha visto sin duda, cómo ha mejorado su nivel de básquetbol en varios aspectos después de recibir clases en la Academia Zonkeys.

“Me gusta mucho la convivencia y la enseñanza que nos dan, es decir, la forma en que nos tratan para aprender, cómo nos van guiando cada día”, comentó Martínez Godínez, quien también es estudiante de la Universidad Tecnológica de Tijuana.

“He mejorado mucho en mi bote, pero principalmente en mi defensa; este último aspecto a mí se me complicaba mucho, pero ahora lo hago de forma correcta; en mis tiros he sentido y visto mucha mejoría”, agregó Naidelyne antes de entrar a una de sus clases en la Unidad Deportiva José Santos Meza.

Por lo anterior, considera que “la Academia es un buen lugar para aprender desde cero, por ejemplo, cuando entré, solamente sabía lo básico, tirar y botar, pero en el tiempo que he estado aquí, me he desarrollado y soy más libre a la hora de jugar, es decir, soy más segura de lo que estoy haciendo dentro de la cancha”

A Naidelyne, quien tiene el objetivo de algún día llegar a ser profesional en el deporte ráfaga, le encanta el básquetbol porque le exige “disciplina y mucho esfuerzo” para practicarlo a un gran nivel.

La Academia Zonkeys en la categoría Juvenil entrena los días: lunes, miércoles y viernes en el horario de: 16:30 a 18:00 horas en la Unidad Deportiva José Santos Mesa.

Las categorías: Cascarón, Premini, Mini y Pasarela están en modalidad online, con entrenamientos los lunes, miércoles y viernes con horario de 15:00 a 16:30 horas.