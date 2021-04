Entrena Carrillo sin descanso

TIJUANA, BC.- En Toros de Tijuana cabría el afamado refrán “El que se fue a la Villa perdió su silla” para referirnos a la dura competencia que se vive en el campamento de pretemporada que se desarrolla en el estadio Chevron.

La preparación es “a todo vapor” y sin pausa. El descanso quedó en el 2020 y ahora en el grupo de más de cincuenta peloteros se pelea todos los días por ganarse un lugar en el roster con el que jugará Omar Vizquel cuando el ampáyer principal llame a juego el próximo 21 de mayo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“El año pasado estábamos preparándonos y de repente nos pegó esto del Covid, así que ahora creo que hablo también por mis compañeros al decir que llegamos todos con muchas ganas de jugar y representar a Toros y a Tijuana”, comentó Xorge Carrillo al finalizar su entrenamiento en el coso de la Colonia Capistrano.

El receptor tijuanense vivirá su tercera temporada con Toros de Tijuana en Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ya que debutó para la segunda campaña del 2018, para convertirse en el nativo catorce que ha portado la casaca de los “bureles”. En total, el derecho ha disputado 103 duelos con la novena fronteriza.

Para esta nueva campaña que se avecina, el talento se desborda en cada sesión de entrenamiento y Carrillo sabe que nadie tiene su lugar asegurado.

“Aquí no se le regala nada a nadie; el manejador nos dijo desde el primer día que el que no trabaje se va a ir quedando atrás porque a un lado tienes a alguien con mucho talento y la competencia está muy dura”, agregó el bateador derecho. “Tenemos jugadores de Grandes Ligas por todos lados, la verdad que aquí no puedes agachar la cabeza ni tomarte un día libre porque te ganan”, agregó.

Desde su llegada a Toros de Tijuana, el “Factor X” ha compartido la receptoría con el experimentado Gabriel Gutiérrez, formando la mejor dupla de receptores en un equipo de LMB.

“Del equipo que tenemos ¿pues qué te puedo decir? Esta organización se identifica por el talento y la competencia que va a haber entre nosotros”, concluyó.

Foto: Cortesía

Xorge Carrillo

Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California

Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1989

Posición: Receptor

Lanza: Derecho

Batea: Derecho

Número: 14

Debut LMB: 2018.2

Equipos LMB: Toros