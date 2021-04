“Dos Lobos” le marcó distancia a Escarrega.

El plan inicial para la pelea estelar de UWC era que José Luis “Dos Lobos” Verdugo (18-8) defendiera por primera vez su título Ligero ante el ensenadense Edgar “Smooth” Escarrega (7-4) pero este último no pudo cumplir con el compromiso.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El rival de Verdugo tuvo que cambiar, ahora será Alexander “Raptor” Barahona (11-5). En caso de hacer una defensa exitosa, tiene claro que Escarrega se ha quedado escalones abajo.

“Yo no tengo nada en contra de Edgar, la pelea no se ha dado pero no ha sido por mi caso, si ganó, él tendría que ganar una o dos peleas en UWC para retarme. Ya fue. Tiene que ganar el derecho de retarme”, dijo Verdugo.

El presidente de UWC, Alejandro Islas, mencionó que es la cuarta pelea que Escarrega deja tirada por una u otra razón.

“Edgar es un gran peleador, se le ofreció en febrero, finalmente accedió para pelear hasta abril, tendría que pelear antes para contender el título, han sido cuatro peleas que no se han podido dar”, refirió.