Dice adios Lucero Flores a Xolas

Lucero Cuevas Flores, dejó de ser parte de la escuadra femenil de Xolos.

“Hoy me toca cerrar un ciclo con Xolos y no me quiero ir sin antes agradecer a toda la institución por abrirme las puertas, sabiendo la situación en la que me encontraba y que me hicieron sentir parte de su familia”, expresó en redes sociales.

Añadió que se lleva una grata experiencia en su tiempo como xoloitzcuintle, en que llegó a forjar grandes amistades.

“Gracias a mis compañeras por todo lo vivido durante este torneo a cada una de ustedes, sin duda son una familia muy bonita que se apoya unas a las otras y eso está increíble me llevo amistades muy bonitas”.

Resaltó, además a la directiva por el apoyo brindado, así como el crecimiento personal y deportivo.

“Al cuerpo técnico agradecerles por todas las cosas que me enseñaron durante este tiempo que me ayudaron a crecer y a ser mejor persona que desde el primer día creyeron en mis capacidades y en lo que podía dar para el equipo, me voy muy agradecida con toda la institución en general”.

Recalcó que espera algún día volver a formar parte del equipo.

“A la afición agradecerle por el apoyo que me brindaron fue muy poco el tiempo, pero me los llevo en el corazón, espero volver algún día y encontrarnos pronto, les deseo todo el éxito Xolos”, concluyó.

Estadística Histórica de Torneos Nacionales Torneo Clausura 2020.

Minutos Jugados

630

Juegos de Titular

7

Goles

3