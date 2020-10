Damián 666 y sus 38 años como luchador

La lucha libre es igual a tradición en Tijuana y uno de sus iconos es sin lugar a dudas Damián 666, reconocido por sus 38 años de trayectoria.

La productora Border Lucha le entregó una placa al luchador en el marco de las festividades para resaltar la cultura mexicana en Plaza Alameda Otay. El tijuanense estuvo acompañado por su hijo Bestia 666.

“Siempre he guardado respeto por mi profesión, podré tener cara de borracho, de loco, pero no tomo, no fumo, nada de drogas, ahora sí que soy un santo, mi padre me decía que hiciera lo que quisiera ser pero bien hecho”, respondió sobre la clave para mantenerse vigente en el mundo del pancracio durante casi cuatro décadas.

Integrante fundamental en cuatro grupos que han ayudado a enriquecer la narrativa de la lucha libre: La Familia de Tijuana, Latino World Order, los Perros del Mal y La Familia Fronteriza.

Su trayectoria no solo es reconocida en México, lo es en Estados Unidos y en Japón; mayormente es asociado a un tipo de lucha extremo. “Me costaron unas madrizas el poder triunfar”, pronunció con orgullo.

“Pero yo no nací en extremo, fue casualidad que estando en Japón me dijeron que me iban a meter de eso, yo no estaba acostumbrado a sillas ni nada de eso, a mantener mi cuerpo maltratado como lo tengo ahora. Estaba joven y como buen mexicano no puedo rajar”, aclaró.

Calcula que le restan dos años de carrera, un dolor en la espalda es lo que lo pone a pensar en el retiro. “Ese será el paso más difícil en mi carrera”, refirió.