Comisión de Box pone trabas a promotores del deporte

TIJUANA, BC.- La Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas pone piedras en el camino al ex campeón mundial y ahora promotor Raúl “Jíbaro” Pérez, quien manifestó que no le respetaron acuerdos hablados, así como sentir hostigamiento por parte del organismo.

“Yo ya mandé mi calendario del 2020 a la comisión y a la Arena Big Punch, vamos a seguir aquí, pero hubo muchos cambios si todo se da bien, que la comisión de box no esté hostigando tanto, vamos a seguir, si no por salud voy a dejar de hacer boxeo, es muy estresante, están con cuchillito de palo”, detalló.

El promotor mencionó que existen preferencias por parte de la Comisión de Box con otros promotores.

“Que sean parejos con todos los promotores, no con unos sí y a otros no, porque tal parece que los que menos tienen es con los que están con cuchillo de palo, yo fui boxeador y de toda la gente que ha estado aquí en Tijuana díganme quién ha sido boxeador, y yo no voy hacer nada que atente a ningún boxeador sea de aquí o sea de Estados Unidos”.

Agregó que para su próxima función que será el viernes 31 de enero tenía programado al peleador Misael “Mimoso” Sánchez, pero indicó que la comisión no le respetó el acuerdo.

“Yo le mandé un mensaje a Carlos Labastida diciéndole que tenía el pelador el ‘Mimoso’ y me doy cuenta que él peleó el sábado, ¿qué respeto hay?, ellos sabían que él estaba conmigo, pero me dijeron que no había contrato”.

Mencionó que incluso el peleador le solicitó mil pesos como parte de un adelanto a su combate.

“Mimoso no contesta los mensajes, le di mil pesos, la paga eran 6 mil, fue a mi casa, me habló, me pidió, como soy buena gente no lo hice firmar un contrato, y no me lo va a pagar, no hay problema, pero si la comisión sabe, por respeto a mí”.

Refirió que no entiende por qué el organismo está reaccionando así.

“Que junten a los promotores con los regidores para plantear con nosotros el tema, no que solo la comisión dé su veredicto, hay peleas buenas y parejas, y si me bloquean va a ser por lo que estoy diciendo ahorita”, concluyó.