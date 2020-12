¡Colosal! ‘Checo’ Pérez obtiene triunfo histórico

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Pérez debió esperar 190 carreras para finalmente subir al podio como ganador en la Fórmula Uno y puso fin a una espera de 50 años para México.

La victoria de Pérez el domingo en un caótico Gran Premio de Sakhir fue al primera de un piloto mexicano desde Pedro Rodríguez ganó el GP de Bélgica en junio de 1970. Rodríguez murió un año después, a los 31 años de edad, en una carrera.

“Me han contado que tenia un talento tremendo ... Una pena que murió tan joven”, dijo Pérez, de 30 años. “Para los mexicano no es fácil abrirse paso en la Fórmula Uno y tener éxito en este deporte. Ojalá que podamos tener a otro mexicano de clase en la grilla”.

Pérez palpitaba que en México estaban celebrando a lo grande su triunfo.

“Especialmente porque ha sido a una buena hora en México. Las carreras suelen ser a las 6 de la mañana. Esta fue en un domingo a las 11. Seguramente estarán disfrutando con un buen tequila”, declaró. “Estoy tiene un gran significado para mí y mi familia. Es un día enorme, un día histórico”.

El piloto de Racing Point cruzó la meta con una ventaja de 10,5 segundos sobre el Renault de Esteban Ocon y de 11,9 por delante de su compañero Lance Stroll.

“Espero no estar soñando. He estado soñado tantos años con este momento que me tomó 10 años. Es algo increíble”, comentó tras bajarse del monoplaza.

Pérez ni siquiera tiene asegurada su participación la próxima temporada de la F1 tras haber sido reemplazado por Sebastian Vettel.

“Quiero seguir”, dijo Pérez. “Si no puedo estar en la grilla el año próximo, lo estaré en 2022”.