Cimbran denuncias a Asociación de Karate de BC

Tijuana, BC.- Padres de familia y senséis explotaron contra la Asociación Estatal de Karate de Baja California al mando de Ramsés Rodríguez, a quien acusaron de cobros excesivos por competencia, amenazas, malos resultados y de incluir a sus familiares dentro del organismo.

Además, consideran que no es transparente con el dinero que llega a la Asociación, así como de sancionar a quien no se alinee con sus políticas.

“El actual presidente de la Federación (Óscar Godínez) está apoyando bastante a Ramsés, es como hacerle un pago por haberle sido fiel, a nivel estatal somos alrededor de 25 escuelas y 20 estamos en contra de la asociación, de las cinco que quedan son familia, de la esposa y hermano”, explicó a FRONTERA uno de los senséis quien ya sufrió un veto por parte de la Asociación y que optó por no mencionar su nombre para evitar castigos posteriores.

Refirió a que tampoco se les informa de la toma de decisiones, ni es claro en los lineamientos que se quieren seguir.

“Nunca se nos informa de las decisiones porque supuestamente somos no afiliados aunque nosotros paguemos nuestros derechos, el Renade de 350 pesos, si no estamos dados de alta no podemos competir en el deporte federado, la afiliación tiene un costo de mil 500 pesos, pero no tenemos voz y voto, y no se nos dice qué tipo de lineamientos son los que debemos de seguir”, agregó

Cansados de las amenazas, un grupo de padres de familia respaldó las declaraciones de los senséis, en el sentido de las constantes amenazas del directivo.

“Los verdaderos entrenadores de Baja California viven en una constante amenaza y ataques por futuros castigos, cabe mencionar que el pasado torneo nacional selectivo, ya algunos entrenadores del Estado sufrieron las consecuencias de estar en contra de la asociación, puesto que se les negó el aval para ser entrenadores y no estar con sus atletas en dicho evento”.

Calificaron como nepotismo el hecho que familiares de Rodríguez a trabajen en la asociación.

“Ramsés representa una escuela y en esta se encuentra Estefanía García, quien es su esposa y es la secretaria de la asociación, Luis García es el hermano y es el contador de la asociación, y así es como tiene la mayoría de los votantes y toma de decisiones”.

Entre sus inquietudes está que no existe una cuenta bancaria de la Asociación sino que los depósitos se realizan a la cuenta personal de Rodríguez.

“No sabemos si reporta todos los ingresos porque es una cuenta personal”.

Otra de las irregularidades son los excesivos gastos para acudir a las competencias.

Un ejemplo de ello es el US Open Junior de abril próximo en Las Vegas, Nevada, donde el costo por cada karateca oscila entre 24 mil y 30 mil pesos por el vuelo, así como el hospedaje.

A los atletas de Baja California, que pese a estar cerca de Nevada, se les obliga a salir desde Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o Guanajuato

“Hay gente que tiene dos o tres hijos, es imposible pagar mas de 60 mil pesos por una competencia que nos queda a siete horas”, explicaron.

Otra de las inconformidades es que desde que Rodríguez llegó a la presidencia de la Asociación en el 2017, el karate dejó de ganar medallas de oro en lo que era Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales Conade.

“Desde que esta asociación tomó el poder se ha venido en decadencia en la cuestión competitiva, ya que de ser potencia y colocarse en los tres primeros lugares a nivel nacional, hoy no se logró ninguna medalla de oro, siendo el peor resultado de la historia del karate en Baja California”.

‘No todo es malo’

Ramsés Rodríguez consideró que contrario a lo que se piensa en la baja de medallas en Olimpiada Nacional, Baja California está prospectando a dos jóvenes para calificar a Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Baja California está muy bien posicionado, estamos buscando el pase olímpico con Juan Antonio McCormick y José Armando Lucke, ellos dos están a punto de ser convocados por la federación, por la Conade para competir al preolímpico a París en el mes de mayo”, concluyó.

Karate a la baja en Olimpiada Nacional 2015 Oro Plata Bronce Total 7 1 9 17 2016 Oro Plata Bronce Total 0 3 7 10 2017* Oro Plata Bronce Total 4 2 10 16 2018* Oro Plata Bronce Total 3 8 3 14 2019* Oro Plata Bronce Total 0 2 4 6

*Incluye la categoría Juvenil

Una de las quejas es que los depósitos para competencia van a una cuenta particular a nombre de Ramsés Rodríguez. Foto: Cortesía

Se defiende

Rodríguez, quien tiene su base en Ensenada, aceptó estar abierto a los cuestionamientos, pero aseguró a FRONTERA que en muchos casos lineamientos los da la Federación Mexicana.

“Yo soy el presidente de la Asociación y sí hay un oficio emitido por la Federación, en el cual yo no tengo por qué cuestionar a la Federación, la gente tiene que aplicarse a eso, los padres de familia tienen mi número de teléfono, los vi en el pasado estatal y nadie comentó nada”, explicó.

Mencionó que pese a que los pagos sí se hacen a su cuenta personal, no existe ninguna irregularidad.

“Yo soy el responsable de la Asociación y está ligada a la Federación, nosotros tenemos que hacer todos los trámites correspondientes, toda la vida se ha hecho así”.

En cuanto a las acusaciones de nepotismo por tener a familiares dentro de la Asociación Estatal resaltó que es algo que no les compete a los padres de los atletas.

“No sé por qué se encharcan en si se tienen o no familiares, que si se cobra o no, es para mí una campaña sucia”.

Indicó que los padres de familia están inducidos a manifestarse en su contra por estar escuchando a los senséis.

“Son temas que un padre de familia no lo puede saber, los únicos son las personas que están atrás de ellos, se me hace poco ético que los utilicen, existe un órgano que regula y no les compete a ellos estar indagando, pienso que el cuestionamiento viene de que hay inconformidad con algunos maestros que no están trabajando y aportando en la asociación”.

“No han tenido represalias de parte nuestra en tres años, y no va a ser por un comentario que puedo esclarecer a su maestros o a ellos, gente que esté inconforme o no esté cumpliendo va a tener su sanción, quizás ellos están mal informados con sus propios maestros”.