Carrera Súper Héroes de Capa Blanca”

El tijuanense Guillermo Vargas Haro, inició hace dos años en las carreras pedestres con el objetivo de mantener su salud en óptimas condiciones, sin embargo, ahora apoya las causas nobles y corre disfrazado de súper héroes o cantantes de rock.

En esta ocasión se disfrazó de Superman en la justa del Hospital Ángeles “Súper Héroes de Capa Blanca” de 5 kilómetros.

En donde tuvo como ganadores a Gerardo Ibarra con un tiempo de 15:54 e Isabel Luke con 22:10

La justa atlética rompió récord de participación en donde más de mil personas se conglomeraron en las afueras del Hospital Ángeles donde fue el punto de salida, para llegar a la meta que fue la Plaza Galerías Hipódromo.

La carrera fue a beneficio del DIF Tijuana.

“Fue apoyo a los niños del DIF Tijuana siempre que hay una carrera es importante apoyar, la carrera se prestaba para eso, cuando se pueda y si es por una noble causa claro, hay que apoyar siempre al deporte y a los niños cuando hay carreras es por una noble causa”, detalló.

Mencionó que otro de sus indumentarias es la del fallecido cantante Elvis Presley.

“A veces me pongo otro disfraz, me he puesto el de Elvis Presley, puedo hacer unas 40 carreras en el año, es muy bonito y es muy saludable, ahorita ya no trabajo, ya estoy retirado”.

Indicó que la carrera estuvo bien organizada y con mucha hidratación.

“Me sentí bien, salí fuerte pero yo sabía que a partir del primer kilómetro me iba a cansar, tengo 50 años, es una carrera muy bonita, completa con muchos puntos de hidratación”.

Comentó que es importante que a los niños se les fomente el deporte ya que les desarrollará habilidades.

“La activación en los niños es muy importante, porque cuando llegan a la adolescencia pueden tener habilidades y despertar algunas que no conocen, en lo particular lo hice para mantener la salud y mantenerme en forma”, concluyó.

Top 10 Varonil de 5 kilómetros

Gerardo Ibarra 15:54

Luis David Soberanes 15:59

Antonio López 16:12

Miguel Ángel Melchor 16:23

Gabriel Gutiérrez 16:46

Ismael Valenzuela 17:27

Williams Gómez 17:28

Gonzalo Gaeta 17:29

Marco Gonzalez 17:34

Jesús de la Cruz 17:48

Top 10 Femenil de 5 kilómetros

Isabel Luke 22:10

Amanda Durón 22:16

Kalyyary Estrada 22:22

Paola Guerrero 22:30

Elvia Herrera 23:24

Guadalupe Palomares 23:35

Elizabeth Eusquiano 23:37

Mariela Iñiguez 23:39

Jessica Flores 24:02

Ivone Delgado 24:14