Boxeador tijuanense va a Polonia por la victoria 

Tijuana.- Puños fuertes, experiencia y mucha valentía son las armas que respaldan al púgil tijuanense Ángel “Bofo” Viedas, quien buscará hacer historia el próximo 21 de noviembre en Polonia, enfrentándose a 10 asaltos en 135 libras contra el local Damián Wrzesinski.

Viedas con 33 años de edad mantiene récord de 26 combates ganados, ocho descalabros y un empate, por su parte, Wrzesinski también con 33 años de edad suma 20 triunfos, una derrota y dos empates, además ostenta el campeonato a nivel nacional de su país.

Son 12 meses que ha estado sin fajarse en el cuadrilátero de manera profesional, ya que su último compromiso fue cancelado a principios del 2020 tras la pandemia ocasionada por el Covid-19, sin embargo, “Bofo” se mantuvo activo y entrenando bajo la supervisión de Juan José Ramírez y el manejo de Carlos Nery en los gimnasios Sirenos y Round13 de manera constante hasta que le llegara una nueva oferta.

“Esta oportunidad se me presentó y la tomamos, se avisó con dos meses de anticipación y me he estado preparado para llegar y hacer un combate inteligente, la mayoría de mis peleas siempre se han ido a decisión por eso confío en aguantar los 10 rounds, trabajar al rival con golpes al cuerpo, pero también voy buscar el gancho al hígado, traigo mucho aire y me siento seguro del triunfo para México”.

La motivación:

Es la primera vez que Viedas pisará el continente europeo, por lo que a manera personal representa un gran compromiso con el público mexicano hacer un buen papel arriba del encordado, pero lo que más lo alienta a regresar a Tijuana con la victoria son sus dos hijos.

“Amo el boxeo, es un orgullo representar a México, lo hago por gusto personal y también por mis hijos, Luis Ángel de 8 años y Jimena de 9, nada me haría más feliz que regresar y decirles que ganamos, a mi hija le gusta verme pelear, mi hijo está fascinado, le gusta entrenar boxeo también y los dos quieren verme triunfar”.

Complementado la carrera como boxeador, Viedas también se ha convertido en emprendedor local con un negocio de comida localizado en el Ejido Francisco Villa Segunda Sección.

“Acabo de abrir mi negocio de menudo, todos los domingos vendo menudo. La gente que me conoce me ha echado la mano, los clientes nuevos también me han dado muchas muestras de apoyo para este compromiso en Polonia y llevo todo eso en la cabeza para ganar”.