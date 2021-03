Borran murales de la Comisión de Box en Tijuana

Tijuana, BC.- Ni dos meses duró plasmada la historia de los deportes de contacto en Tijuana dentro de las paredes de las Instalaciones de la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas.

Apenas el 19 de enero se realizó la presentación de un trabajo de recopilación que duró meses y se trabajó bajo las condiciones de la pandemia, pero no alcanzó a cumplir el par de meses. Para el 17 de marzo, nada de esto quedaba.

Las paredes estaban pintadas de blanco con tonalidades guindas y dorado, eran más de 15 apartados en el boxeo donde se destacaban a los impulsores, campeones nacionales, campeones mundiales, leyendas varoniles y femeniles, promotores, jueces, referís, hasta había un espacio donde se hacía referencia a las divisiones y sus pesos correctos.

En la Lucha Libre se retrataba la escena del ambiente en el Auditorio Municipal “Fausto Gutiérrez Moreno” durante una función.

En las Artes Marciales Mixtas, la empresa UWC tenía su espacio junto a sus figuras tanto históricas como contemporáneas.

Hoy solo hay paredes con tonalidades grises y la promesa de restaurarlo de una forma diferente. Donde se estimulaba a la curiosidad, hoy se muestra una imagen opaca.

¿Qué cambió? La administración de la comisión. El trabajo realizado por Carlos Labastida y su equipo, se removió cuando Christian Granados tomó el cargo.

“La modificación que se hizo fue debido a las quejas, sobre qué boxeador sí estaba, cual no estaba, de los nombres que aparecían y no aparecían. Aquí no es favoritismo, aquí somos una comisión, venimos a regular los eventos. Tenemos toda esa información, se capturó pero se va a poner en una pared para Lucha Libre, Box y Artes Marciales Mixtas. Estará organizada de una forma profesional”, justificó Granados.

La última obra de ‘Pincelín’

Para darle un toque especial a la remodelación de la Comisión, se contrató al muralista Juan Manuel Machuca Jiménez, mejor conocido como “Pincelín” durante su trayectoria de más de 50 años.

La historia encierra un suceso trágico, ‘Pincelín’ enfermó de Covid durante esos días y falleció el 8 de octubre de 2020 a la edad de 67 años. Comenzó unas pinturas de las dos máximas leyendas del boxeo de Tijuana: Érik “Terrible” Morales y Jackie Nava.

No los pudo terminar por completo, fue su hijo Christian quien las culminó. Junto a la imagen del “Terrible” Morales llevaba grabado en la parte inferior: ‘Pincelín’ 8/oct/20. RIP”.

Ese trabajo en la comisión sería recordado cómo su obra final, demostraría lo complicado y peligroso que significaba sacar adelante proyectos en tiempos de Covid.

“Me parece algo lamentable, desconozco el motivo”, dijo Juan Manuel Machuca Jr, hijo de ‘Pincelín’.

Hoy solo quedan unas máscaras de luchadores y en teoría no se van a borrar, como todo lo demás. “La obra de ‘Pincelín’ no se va a borrar, son las caras de los luchadores, que están dentro del área de lucha libre”, comentó el nuevo presidente de la comisión Christian Granados.