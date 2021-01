Alumnos mejoran su técnica a través de Academia Zonkeys

TIJUANA, BC.- A raíz de la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus a la región, la Academia Zonkeys se reinventó para que sus alumnos no pararan su proceso de ir mejorando en el mundo del deporte ráfaga.

La Academia Zonkeys creó una estrategia para entrenar situaciones de juego reales, siendo parte fundamental las dinámicas y los retos, todo de forma virtual, así viene dando clases desde hace 9 meses.

José Miguel González Mora, de 17 años de edad y estudiante de preparatoria, quien tiene 3 años tomando clases en la Academia Zonkeys, fue uno de los alumnos que vivió el cambio de presencial a virtual, logrando tener resultados positivos.

“En su momento decidí seguir tomando las clases de la Academia Zonkeys, a pesar de que cambiaron a virtuales, ahora te puedo decir que me ayudó mucho, pues no sólo he mantenido mi estado físico, sino que lo he mejorado, además de que mi bote está a un nivel superior, hago cosas que antes no podía”, reveló González Mora.

Lo anterior, gracias a que “en la Academia Virtual hemos estado haciendo diferentes tipos de ejercicios, entre ellos, control de balón, ejercicios físicos y de rendimiento”.

Por eso, recuerda con alegría como fue que decidió hace tres años inscribirse en las clases de la Academia Zonkeys.

“Recuerdo que estaba a punto de ingresar al bachillerato, estaba en el Facebook, ahí me salió información de Zonkeys, así que decidí ver cómo era el tema de la Academia, yo quería practicar baloncesto, después de la escuela, como dan las clases me convenció y aquí sigo”, reveló González Mora.

Actualmente, las clases virtuales que tiene la Academia Zonkeys son para niños, adolescentes y jóvenes de ambas ramas.