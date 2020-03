Yasser y su partido más emotivo

Dentro de tanta oscuridad, por una rendija se asomó un poco de luz para Yasser Corona.

El fútbol le volvió a sonreír, pero esta vez no fue en un estadio, ni siquiera en un campo de entrenamiento o en una rueda de prensa donde se confirme un nuevo trabajo para el ex defensa de Xolos, fue en el patio de su casa, en Barcelona, obligado a la cuarentena como parte de las prevenciones en España para contener el brote de Covid-19, volvió a patear una pelota, ahora a lado de su pequeño hijo.

“Hoy en el día quien sabe cual del aislamiento en Barcelona celebro que lo logré doctor. Puedo jugar al fútbol con mi hijo”, publicó en su Twitter acompañando por las fotos del partido más emotivo de su vida.

El martes 31 de enero en 2017 en un partido de Copa MX entre Xolos y Correcaminos, cerca del final del encuentro, tuvo un choque entre dos jugadores mientras trataba de rechazar una pelota con la cabeza. El impacto ocurrió en la sexta cervical y lo obligó a dejar el fútbol.

En una entrevista con Miguel Gurwitz, para Telemundo, el zurdo originario de Tepic, Nayarit, contó sobre la primera pregunta que le hizo al doctor cuando dijo que lo tenía que operar de emergencia: “¿Voy a volver a jugar con mi hijo?”, relató Yass.

Han pasado más de tres años desde ese trágico partido. En ese lapso realizó los estudios para ser entrenador en Escuela Nacional de Directores Técnicos campus Tijuana, estuvo dos torneos como Auxiliar Técnico en la Sub 13, Sub 17 y Sub 17 de Xolos, actualmente se sigue preparando para ser estratega y reside en España.

No ha perdido el sentido del humor: “Ganó él (su hijo) 5-1. Ahora soy derecho”, compartió en otro Tweet.