Xolos debuta hoy contra Pumas

Tijuana, BC.- El Guardianes 2021 será la oportunidad para que los Xolos le den vuelta a la página de lo que fue su peor torneo en Primera División.

Más de diez refuerzos y contratar a uno de los mejores técnicos disponibles en ese entonces como Pablo Guede, no fueron suficiente para calificar entre los doce primeros. Sus 15 puntos y doce goles a favor, son las cifras más pobres en esos rubros en sus casi diez años en el máximo circuito.

El camino de su revancha comienza hoy ante Pumas en el Estadio Caliente. El entrenador argentino recibió bel voto de confianza y llegaron ocho jugadores nuevos para cubrir necesidades especificas.

El que más ruido hizo es Fidel Martínez, por la nostalgia que representa para los aficionados que los conocieron como “Neymar ecuatoriano” en ese equipo campeón del Apertura 2012.

Pero hay otros perfiles de jugadores que representan un plus para el plantel como el contención Esteban Pavez, el defensa central Gonzalo Jara y el centrodelantero Mauro Manotas.

Para acoplarlos, la dirección deportiva conformada por Ignacio Palou, Roberto Cornejo y Fernando Arce, en sinergia con Guede y su cuerpo técnico armaron una de las pretemporadas más completas que se le recuerda a Xolos con nueve partidos amistosos en tres sedes.

También se mantuvo a jugadores jóvenes hechos en las fuerzas básicas como Víctor “Toro” Guzmán y Édgar Iván “Gacelo” López, quienes buscarán más protagonismo.

Si no hay novedades, eln capitán debería de ser Jonathan Orozco. El guardamenta habló en la semana sobre las altas expectativas que tiene sobre este torneo. “Lo veo peleando los primeros cuatro puestos. Esta ciudad se merece un campeonato más”, mencionó.

Por parte del subcampeón Pumas, encarará la Fecha 1 con tres bajas de jugadores titulares: Carlos González, ahora en Tigres, Andrés Iniestra, incorporado a Juárez y Alejandro Mayorga, a quien no se le renovó el préstamo y volvió a Chivas.

Las bajas

Mauro Lainez

Bryan Angulo

Luis Leal

Kevin Balanta

Aldo Cruz

Clifford Aboagye

Bryan Colula

Jorge Aguilar

Resultados de pretemporada

Derrota 2-0 vs. Alacranes

Victoria 3-2 vs. Cafessa

Empate 1-1 vs. Leones Negros

Derrota 2-4 vs. Mazatlán

Empate 1-1 vs. Atlas

Victoria 2-1 vs Tepatitlán

Victoria 2-1 vs. Necaxa

Victoria 2-1 vs. Tapatío

Xolos 1-0 vs. Dorados