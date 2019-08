Xolos busca hoy sumar en casa

TIJUANA.- Los Xolos van a intentar cumplirle a su afición con su primer triunfo de local en el Apertura 2019, cuando enfrenten hoy a Pumas.

“Nosotros vamos a prepararnos para tener el protagonismo que queremos en cada juego”, comentó el entrenador Óscar Pareja.



En sus recientes dos cotejos de Liga MX, el Club Tijuana no ha logrado redondear sus actuaciones, ante Gallos tuvo la posesión pero no pudo ser contundente (1-1) y ante el América, logró hacerle partido, pero no pudo sostener el ritmo (1-3).



Arrancaron con un triunfo como visitante (1-3) ante el Puebla antes de que se comenzara a diluir su accionar.



Es una incógnita el cuadro inicial que utilizarán. Parecía que el entrenador había encontrado a su gente de confianza cuando repitió cuatro veces el mismo once en el tramo final de la pretemporada e inicio del certamen, pero ante las Águilas dejó en la banca a Camilo Sanvezzo y lo utilizó para revolucionar.



En su charla previa con los medios de comunicación, Pareja dijo estar consciente de lo que pretende Pumas con su nuevo entrenador, el español Michel González.



“Cuenta con un módulo muy definido, de lo que hemos visto 4-3-3”, dijo. “Creo que tienen un equipo con dinámica, creo que su intensidad se ha levantado”, apuntó.