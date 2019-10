Se salvan del ridículo en la Champions

MADRID, España

De un decepcionante primer tiempo a una reacción bendecida por un par de cabezazos, el Real Madrid rescató ayer empate de local 2-2 ante el modesto Brujas, salvándose de sufrir una segunda derrota seguida en la Liga de Campeones.

Con apenas un punto en dos jornadas, el equipo más laureado en la historia del torneo no tendrá más margen para tropiezos.

El delantero nigeriano Emmanuel Bonaventure anotó los tantos del club belga en el primer tiempo, imitando el festejo de gol del ex astro merengue Cristiano Ronaldo tras el segundo en el estadio Santiago Bernabéu, pero el Madrid logró recuperarse con los cabezazos de Sergio Ramos a los 55 minutos y de Casemiro a los 85.

Casemiro firmó su gol tras un tiro libre poco después que Brujas quedó con 10 hombres tras la expulsión de su capitán Ruud Vormer por doble amonestación.

“La realidad es que hicimos un mal primer tiempo, entramos mal al partido”, dijo el técnico del Madrid Zinedine Zidane. “Nos metieron en dificultades, no controlamos nada. La segunda fue muy distinta, cambiamos el partido. Me quedo con la reacción, los jugadores cambiaron el partido. Me quedo con eso. Y con el punto”.

El Madrid sigue en el fondo del Grupo A, cinco puntos detrás del líder Paris Saint-Germain, que a segunda hora se impuso 1-0 de visita al Galatasaray turco.