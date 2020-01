MLS no es el final de su carrera, asegura 'Chicharito'

LOS ÁNGELES, California

Ya es oficial: Javier Hernández es jugador del Galaxy.

Después de varios días el equipo angelino por fin dio a conocer que el delantero mexicano, quien llega procedente del Sevilla, es su nueva estrella.

Según el diario Los Angeles Times, el máximo goleador de la Selección Mexicana firmó por tres años y recibirá un salario base de 6 millones de dólares al año.

En una entrevista con este medio, el tricolor aseguró que es una gran oportunidad y que está convencido de que llegar a la MLS no significa el fin de su carrera.

“Era el tiempo correcto, la oportunidad correcta”, dijo.

“Voy a estar jugando, eso es lo que quiero en mi vida. La gente dirá que es porque no pude hacerla en Europa, pero algunas veces el futbol hay cosas que no están en tus manos. Los últimos dos años, los técnicos decidieron darle la confianza a otros jugadores en lugar de a mí, y ahora el Galaxy, el entrenador y la liga me dicen, ‘mira Javier, queremos toda la confianza’”.

“Chicharito” manifestó que la MLS ya no significa que los jugadores llegan a retirarse y que incluso su nuevo compañero Jonathan dos Santos le contó que la liga no es tan apreciada como debería serlo.

“Jonathan me dijo que la liga está subestimada. Realmente creo que no vas (a la MLS) a retirarte”, contó.

En un mensaje en sus redes sociales, el mexicano aseguró que la falta de minutos en el Sevilla lo impulsó a dejar tan pronto al equipo, pero que le agarró cariño y se va con nostalgia.

TRAYECTORIA

CLUB PERIODO GOLES

Chivas 2006-2010 29

Manchester United 2010-2014 59

Real Madrid 2014-2015 9

Bayer Leverkusen 2015-2017 39

West Ham United 2017-2019 17

Sevilla 2019-2020 3

Selección Mexicana 2009- a la fecha 52

EL MEJOR PAGADO

TOP 5

JUGADOR CLUB SALARIO

Javier Hernández LA Galaxy 6 MDD

Michael Bradley Toronto 6 MDD

Jozy Altidore Toronto 4.9 MDD

Carlos Vela LA FC 4.5 MDD

Ignacio Piatti Impact 4.4 MDD

MEXICANOS EN LA MLS

JUGADOR CLUB

Javier Hernández LA Galaxy

Jonathan dos Santos LA Galaxy

Efraín Álvarez LA Galaxy

Alan Pulido KC Sporting

Richard Sánchez KC Sporting

Víctor Ulloa Miami Inter

Julián Vázquez Real Salte Lake