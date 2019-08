Logra América empate ante Tigres

MONTERREY, Nuevo León

Miguel Herrera está haciendo milagros para sostener a las Águilas. Le sacaron a jugadores que estaban dentro de su plan inicial: Oribe Peralta, Edson Álvarez, Agustín Marchesín y Mateus Uribe. Sus hombres diferentes se caen como pinos de boliche por lesiones: Giovani Dos Santos, Nicolás Benedetti, Nicolás Castillo y Henry Martín. Y los que sí están como Jéremy Ménéz, no quieren ayudarlo.

El empate de las Águilas en Monterrey, frente a los Tigres, fue justo, porque los felinos no quisieron ir por más cuando pudieron y el América hizo lo que pudo.

Todo en el regreso de “Memo” Ochoa fue agridulce. No tuvo mucho trabajo, no lo hizo mal, pero ante lo pobre que está el equipo azulcrema, lo mejor fue no perder. No fue sencillo. Tigres es un equipo con la sabiduría de un viejo, la vitalidad de un novato y la contundencia de un consagrado.

Así el primer tiempo vivió tres etapas: El estudio: los felinos vieron cómo se acomodaba el rival en una cancha mojada. El trabajo: los felinos lograron desacomodar al América, provocando los espacios largos. La conclusión: el gol.

Pero el América tiene carácter; una necesitaba, una tuvo. Roger Martínez tomó un mal despeje de Carlos Salcedo, la defensa se desacomodó y el balón le llegó a Sebastián Córdoba que definió como gente grande. Y así, América salió vivo del Volcán.

Resultado 1-1

Goles: TIG: Luis Quiñónes (26’). AME: Sebastián Córdova (60’)

Estadio: Universitario

Árbitro: Fernando Guerrero

Próximos juegos: Tigres visita a Atlas y América recibe a Pachuca