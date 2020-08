'Líder y positivo', así recuerdan a Luis Cano Martínez

Tijuana, BC.-Luis Carlos Cano Martínez dejó el futbol por dedicarse a sus estudios.

Desde hace más de un año tomó la decisión, se despidió del sueño de ser futbolista profesional con los Xolos para enfocarse en la escuela.

Hoy, se le recuerda como un joven positivo, con dotes de líder, enfocado dentro de la cancha.

La noticia de su asesinato tomó con sorpresa a los que llegaron a compartir una cancha con el joven sonorense.

Cano fue ultimado a balazos, entre las calles 8 y Avenida O, en Caborca, Sonora. Una persona lo abordó para reclamarle, hacer detonar el arma y escapar en un auto.

“Llegó a ser capitán del equipo, un buen defensa central. Pensamos que en algún momento se podría incorporar a las Sub 15, Sub 17 o Sub 20 en Tijuana”, dijo Juan Romo, el director técnico que lo tuvo en la Tercera División de Xolos con sede en Hermosillo.

Su caso fue atípico, no es que Xolos les haya dado las gracias, “él nos dio las gracias”, relató Juan Romo sobre la postura del joven de 20 al irse del equipo de Xolos que tiene su base en la capital de Sonora.

Cano había jugado también en Héroes de Caborca y llegó a formar parte de la Selección de la Tercera División.

“Todavía no lo puedo creer. No se puede creer que ya no tendrás contacto con él, seguido mandaba mensajes para saludar, uno cuando lee estas cosas piensa que puede ser otra cosa, pero este no es el caso”, comentó Juan Romo.

Descanse en paz, Luis Carlos Cano Martínez.