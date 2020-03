El futuro guardián de Xolos

Tijuana, BC.-Su papá custodiaba la portería con seguridad. Con cada lance, los aplausos del público crecían. El pequeño Carlos Higuera solo veía asombrado.

No tardó mucho en cambiar de decisión. Ya no sería defensor en el equipo de su barrio en su natal Los Mochis, Sinaloa. Se puso los guantes tratando de emular a papá y sin darse cuenta, escribió su destino.

“Cuando comencé a jugar, jugaba en el cuadro. Jugaba de defensa central, ya que era alto, pero vi jugar a mi papá y me gustaron mucho las atajadas. La gente lo quería mucho y desde ahí quise ser portero”, cuenta el joven de 19 años que empuja fuerte por algún día defender la portería de Xolos en cada partido de Liga MX.

Una visoría del Club Tijuana en su ciudad le hizo reafirmar sus sueños. Lo invitaron a una semana de prueba en la ciudad fronteriza y ese lapso le resultó suficiente para convencer.

Antes de unirse a La Jauría tuvo un breve paso por la Sub 13 de Cruz Azul, pero es con los canes aztecas donde ha llevado el proceso desde la Sub 15.

“Cuando recién llegué, no jugaba ni aquí ni en el Romero Manzo”, comentó entre risas el joven de trato amable y alegre.

A la par que extrañaba su casa, en la frontera encontró un grupo de porteros que lo han arropado de forma especial.

Cuando a Higuera le toca trabajar con el primer equipo, se llegan a juntar hasta cuatro generaciones de guardametas. El director deportivo, Ignacio Palou (52 años); el entrenador especializado en arqueros, Óscar Dautt (43 años); el segundo portero Luis Michel (40 años), y el guardameta titular, Gibrán Lajud (26 años).

“Sí, tenemos un gremio muy grande”, apuntó Higuera para XolosTV por FronteraTV. Trata de ser como una esponja que absorbe los buenos consejos de cada uno.

Pero hay uno al que ve con especial aprecio: Dautt. “Me ha ayudado mucho. Casi todo lo que sé y todo lo que me ha pasado, se lo debo a él, a su entrenamiento. Lo estimo mucho, más que nada, antes como entrenador, es como persona”, compartió.

Día soñado

Los Xolos de Óscar Pareja estaban desesperados por sumar minutos para la Regla de Menores. Era la Jornada 14 del Clausura 2019 y visitaban a los Pumas. Higuera ya había impresionado con actuaciones en Copa MX.

El estratega tenía fama de saber trabajar con jóvenes y lo mandó de titular con tan solo 18 años, así debutó en el máximo circuito. “Fue un día muy bonito. Como llegó muy rápido, se fue muy rápido. Siento que no los disfruté tanto. Tuve que haber tomado las cosas con más calma, pero la experiencia, fue una experiencia que yo sé que no a todos se les da”, reflexionó.

Aspira a Juegos Olímpicos

El nombre de Carlos Higuera apareció en la lista provisional para el clasificatorio a Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Espera que den la lista oficial para saber si podrá ser parte del equipo que disputará el boleto.

Sabe que es un paso más, de muchos que ha dado en las selecciones juveniles de México. Desde la Sub 15 lo consideran, pero no olvida que no lo convocaron al Mundial Sub 17. Respiró hondo, se propuso ir al Mundial Sub 20 y lo logró. “Eso fue como una revancha para mí”, aceptó. Su mirada está puesta en Tokio 2020.

Personalidad en los penales

Todavía tiene pinta de cualquier joven que estudia el bachillerato o que se encuentra en sus primeros días de universidad… eso se esfuma cuando se trata de atajar un penal: Higuera se transforma.

En Copa MX ya ha parado dos penales importantes. El primero en la edición que se jugó a la par del Clausura 2019. En los octavos de final, en la tanda ante Alebrijes de Oaxaca, le negó convertir a Rodrigo Noya. Hace unas semanas, le atajó uno a Aldo Rocha del Morelia para impedir que la eliminatoria se pusiera apretada.

¿Su secreto? Intimidar al rival. “Voy más por mi intuición y por hablar o jugar con el delantero, jugar con sus nervios. Les hablo y les digo que ya vi sus videos”, confesó.

Él es…

Nombre: Carlos Higuera

Fecha de nacimiento: 18 de noviembre 2000 (19 años)

Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa.

Estatura: 1.82 metros

Peso: 77 kilogramos

Debut en Liga MX: 14 de abril de 2019 vs Pumas

Debut en Copa MX: 6 de febrero de 2019 vs Atlante