Difieren en causa de muerte de Maradona

BUENOS AIRES, Argentina.- Diego Armando Maradona ya descansa en paz, pero en Argentina hay mucho revuelo ahora que se revelaron nuevos detalles del fallecimiento del astro argentino.

El diario Clarín ofreció pistas que contradicen la versión de que la última persona que lo habría visto con vida fue su sobrino Johnny Espósito la noche del martes, lo cual desata las interrogantes sobre si se siguieron los protocolos de salud necesarios.

En su declaración ante la fiscalía, el enfermero que cuidó a Maradona, quien dijo llamarse Ricardo, dijo que constató que Diego seguía con vida a las 6:30 a. m., del miércoles, cuando hizo el cambio de turno.

El asunto se enturbia con las declaraciones de la asistente médica Gisela, la cual tomó el turno a partir de las 6:30 a. m., ya que dijo que la obligaron a poner en un informe que controló médicamente a Diego, pero en realidad lo dejó descansar. Todavía una hora después escuchó movimientos en la habitación del ex futbolista.

El forense estableció que Maradona falleció alrededor del mediodía.

Su gran amigo y agente, Matías Morla, ya había cuestionado la intervención de los servicios de salud al declarar que la ambulancia tardó más de media hora en arribar y sugerir, además, que existió negligencia médica.

“En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una criminal idiotez”, publicó en Twitter.

Piden disculpas por fotos

Claudio Fernández, uno de los tres empleados de la funeraria Pinier que se tomaron fotos con el cadáver de Diego Armando Maradona, se disculpó y reveló que sufren de amenazas de muerte.

“Estábamos acomodando antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mira que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado, estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo. No lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó”, dijo a Radio 10.

“En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona. Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: ‘Flaco’. Fue algo instantáneo. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto”.