Diego Reyes prefiere proyecto de Tigres

Monterrey, NL

La insistencia que mostró Tigres para tenerlo en el equipo, así como la visión y los objetivos de la institución, hicieron que Diego Reyes optara por venir al cuadro felino.

El central, que usará la camiseta número 18, fue tentando por América y Tigres para venir a jugar en este Apertura 2019, pero la balanza se inclinó por los universitarios.

“Creo que es un proyecto serio, un proyecto que me gustó muchísimo, ya veníamos platicando desde hace muchos meses, desde antes que me fuera a Turquía, pero en ese entonces no me quería regresar a mi país”, señaló.

“Pero ya estoy aquí, muy ilusionado, muy contento y feliz, espero conseguir muchos títulos y muchas alegrías para esta institución”.

-¿La insistencia de Tigres fue la clave?

“Sí, la verdad fueron muy insistentes, estuvieron hablando muchísimo tiempo con mi representante, siempre tuvieron ese trato directo y presionando y esa fue una de las cosas”.

Luego de hablar ante los medios, Reyes fue presentado previo al duelo entre Tigres Femenil y Rayadas, con ambiente de batucada y juegos pirotécnicos. El zaguero saludó a la afición y regaló un balón.