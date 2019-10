Confía Falletti en logros con Xolos

Todo pasa, salvo los recuerdos, escribió uno de los padres de la literatura existencialista, Albert Camus. Algo similar transita por la mente del jugador de Xolos, César Falletti.

Los pasajes difíciles de su carrera no abandonan del todo su cabeza, pero se repite a sí mismo una oración: “Estoy acá para hacer grandes cosas con el club”, dijo el mediocampista uruguayo.

Desde los 20 años salió del Club Atlético Cerro de su país con rumbo a Italia para intentar escribir su historia.

Fue a pelear cuatro años a la Serie B con el Ternara, donde dio muestra de su habilidad para encarar y disparar con su pierna derecha desde media y larga distancia. “Eso me llevó a hacer muchos goles”, rememoró.

Sus actuaciones llamaron la atención del Bologna de la Serie A para la campaña 2017-18, aunque solo lo pusieron a jugar en trece partidos de liga.

De nuevo empacó para irse a segunda división, esta vez con el Palermo, donde un final abrupto le esperaba.

Cuando se disputaba el tramo final de la campaña, con posibilidades de ascender (con Falletti como pieza importante) el equipo fue descendido a la Serie C por “irregularidades administrativas”, el Palermo, donde jugaron Edinson Cavani, Paulo Dybala y Javier Pastore, no pudo sostenerse económicamente en la tercera y ahora juega en la Serie D, un circuito semiprofesional.

“Tenía muchos objetivos para cumplir que se quedaron en nada”, comentó el jugador de 26 años.

“Hicimos un buen campeonato y al último se complicó, es una lástima cómo terminó. Yo me quería queda ahí, me sentía muy contento”, agregó, con tono de decepción.

Le llegó el momento de tomar la decisión, el Bologna era dueño de su carta, mas no le aseguraba un espacio en el equipo.

Entonces, otro recuerdo lo sacudió. De niño, en su natal Artigas, pasaban el futbol mexicano por televisión. Siguiente destino: Tijuana. Llegó prestado por un año con opción a compra.

Su debut estuvo a nada de ser mágico, el miércoles 18 de agosto, ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Caliente, la primera pelota que tocó estuvo a centímetros de clavarse en el ángulo.

“Esa pelota me quedó linda para patear al arco y probé. Ya conociendo más el terreno, el apoyo, creo que se me fue un poco alta”, apuntó.

Con cada gol, ya sea marcado por él o por algún compañero, le rinde tributo a su memoria más importante.

“Hoy mi mamá ya no está, fue la que me puso el futbol en el camino, me acompañaba siempre (también jugó futbol). Hoy ya no está conmigo. Estoy muy agradecido en lo que me inculcó, no solo el futbol, también como persona”. Como escribe Camus y siente Falletti, todo pasa, salvo los recuerdos…

En corto

Nombre: César Falletti

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1992 (26 años)

Lugar de nacimiento: Artigas, Uruguay

Posición: Mediocampista

Favoritos

Comida:

Asado

Ciudad:

Palermo

Canción:

Motivos de Abel Pintos

Serie:

Lost

Red Social: Instagram