Celebran a la Lucha Libre en la Comic-Con 2020

Dentro del marco del evento Comic-Con 2020, la Lucha Libre Mexicana se hizo presente en un panel virtual, en el que expresaron parte de la historia, legado y futuro.

Entre los invitados estuvo, Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, quien fungió como moderador y explicó la importancia de la lucha libre.

“La lucha libre mexicana, se refleja en programas, cine, televisión, productos comerciales y juguetes, cuenta con su propia historia, llena de simbolismo y colorido”.

Dentro del panel de invitados, se encontraba, Salvador Lutteroth, director de la Arena México, y relató su experiencia, así como el legado de sus antecesores en la lucha libre.

“Abarcar 86 años de historia es una tarea titánica, quisiera mencionar a las tres cabezas más importantes, mi abuelo Salvador, mi padre y a Francisco Alfonso todos miembros de la familia Lutteroth”.

Mencionó que la primera competencia de lucha libre tuvo su origen un 21 de septiembre de 1933, en un evento por el Consejo Mundial de Lucha Libre.

“También se creó una escuela con talento mexicano, egresados de la universidad que facilitó el desarrollo de los profesionales en la lucha”.

Detalló que en 1943 se inauguró la Arena Coliseo y en 1954 la antigua Arena México, con una reconstrucción para una capacidad de 17 mil personas a la lucha libre y al boxeo, un espacio de más de 70 años que se ha dedicado a la lucha libre.

Recalcó que está actividad deportiva es un legado que llegó para quedarse.

“Es la trascendencia a la cultura popular, no hay mexicano que no tenga una referencia hacia la lucha libre y verlo reflejado, mientras se haga una propuesta honesta, que sea atractiva al aficionado no importa cual sea, siempre habrá afición para la lucha libre”.

Por su parte, Mauricio Limón, director y promotor del Museo de la Lucha Libre Mexicana con casi 7 mil objetos de colección, indicó que espera este deporte siga traspasando fronteras.

“Es importante conservar con orgullo el legado como aficionados, esperemos que las futuras generaciones sigan enriqueciendo este deporte”.

Mientras que Miguel Ángel López Díaz más conocido como Rey Misterio, comentó el interés de los luchadores extranjeros en venir a México.

“Luchadores del extranjero vinieron aquí a México por la preparación tan ardua de la lucha libre de los años 30’s a los 50’s, es bien sabido que lo había tanta técnica y evoluciones dentro de un cuadrilátero”.

Refirió a que la mejor época de lucha libre para él fue cuando se dedicó a ser luchador.

“Para mí la mejor época fue la que a mi me tocó vivir como aficionado y como luchador que fue de los 70’s a los 90’s por haber mejorado la técnica, lo que aquí veían lo aplicaban en el mundo, me tocó luchar, con Dr. Wagner, Tinieblas, Ángel Blanco, Mil Máscaras, Perro Aguayo, me tocó ver a padres y los hijos también llegaron a la lucha libre”, concluyó.

**El 21 de julio del 2018 la Lucha Libre Mexicana se declaró patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México.