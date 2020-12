Brandon quiere hacer historia

LAS VEGAS, Nevada.- La última cartelera numerada del año de UFC promete ser histórica, ya que el campeón de peso mosca Deiveson Figueiredo busca establecer el récord de defensas consecutivas más rápidas del título de UFC cuando se enfrente al contendiente número uno de la división, el tijuanense Brandon Moreno, el primer peleador nacido en México en disputar un cinturón de UFC.

Moreno (18-5-1, peleando desde Tijuana, México) tiene la intención de aprovechar al máximo su primera oportunidad por el título de UFC al derrotar a Figueiredo. El regresa a la acción con la misma poca antelación que el campeón, después de una impresionante finalización en la primera ronda de otro contendiente del top de la división, Brandon Royval. Invicto desde su regreso a UFC, Moreno se distinguió con victorias sobre Jussier Formiga y Kai Kara-France, y ahora planea capturar el oro de UFC y convertirse en el primer peleador nacido en México en ganar un cinturón de UFC.

Figueiredo (20-1, peleando desde Soure, Pará, Brasil) busca seguir su reciente defensa de primera ronda del título de peso mosca de UFC al ofrecer otra actuación espectacular menos de un mes después. Un finalizador completo, llamó la atención del mundo de las MMA con finalizaciones enfáticas sobre Joseph Benavidez (dos veces), Tim Elliot y John Moraga. Figueiredo ahora apunta a continuar construyendo su reputación como uno de los mejores peleadores del planeta al convertirse en la primera persona en finalizar a Moreno.

“Vamos a dar todo, puedo decirte que saldré con todo, y queremos ser campeones. Sabemos que tenemos esa gran responsabilidad de ser los primeros mexicanos”, dijo Moreno.

“A seguir con esa racha y darle a todos los mexicanos un triunfo más”, dijo el tijuanense.

Buen respaldo

En la pelea co-estelar de la noche, el ex campeón interino de peso ligero y contendiente No. 3 Tony Ferguson se enfrenta al No. 7 Charles Oliveira.

El ex campeón interino de peso ligero de UFC Ferguson (26-4), busca ubicarse nuevamente en la cima de la clasificación con otra victoria característica.

Redacción/GH