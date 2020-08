Barcelona queda fuera de la Champions

LISBOA, Portugal.- Con cuatro tantos en la primera media hora y cuatro más en los últimos 30 minutos, Bayern Múnich le endilgó el viernes al Barcelona la goleada más bochornosa en la era de Lionel Messi.

El conjunto alemán se impuso por un escandaloso 8-2 y se colocó en las semifinales de la Liga de Campeones por segunda vez en tres años.

El brasileño Philippe Coutinho anotó dos tantos ante el equipo que lo tiene cedido a préstamo, Thomas Müller consiguió también un doblete, mientras que Ivan Perisic y Serge Gnabry fueron cómplices anotadores de la paliza sorpresiva propinada por el Bayern, en el duelo de cuartos de final entre los únicos dos ex campeones europeos que habían llegado a estas instancias en el presente certamen, alterado por el coronavirus.

Müller, Perisic y Gnabry consiguieron sus tanto en esa primera media hora que dejó el partido casi resuelto. Coutinho, Joshua Kimmich y Robert Lewandowski agravaron las penurias del Barça en el complemento.

“Necesitamos un cambio drástico”, reconoció el zaguero barcelonista Gerard Piqué, quien presiente un cambio generacional en el conjunto. “Yo soy el primero, si hace falta sangre nueva, en hacerme a un lado”.

La caída estrepitosa marcó el final de una temporada de pesadilla para el Barcelona, que incluyó un cambio de técnico, así como disputas públicas entre jugadores y dirigentes. Desde 2008, el conjunto catalán no concluía una campaña sin un título importante.

“Un partido horrible, una sensación nefasta”, sentenció Piqué. “Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir así por Europa. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, es muy duro. Espero que sirva de algo, el club necesita cambios”.

En cambio, el Bayern dio un mazazo que mantiene viva su lucha por un sexto cetro europeo, con lo que rebasaría al propio Barça. Había alcanzado las semifinales del torneo por última vez en 2018, cuando cayó ante el Real Madrid.

Ahora, lo logró con el marcador más abultado en su historia. Ningún equipo ha conseguido más triunfos sobre el Barcelona que el Bayern en la historia del certamen.

El monarca alemán fue eliminado el año pasado en los octavos de final por el Liverpool, que a la postre fue el campeón.

Desde 2007, no ocurría que ningún club español llegara a la ronda de los cuatro mejores.

Goleada histórica

El encuentro en el Estádio da Luz fue tan desigual que obligó a revisar los archivos históricos para encontrar las peores derrotas del conjunto blaugrana.

Recibió ocho goles en 1946, cuando cayó por 8-0 ante el Sevilla en la final de lo que ahora se conoce como Copa del Rey.

Fue el mayor margen de derrota desde 1951, cuando el Barcelona sucumbió por 6-0 ante el Espanyol en la liga.